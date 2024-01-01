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Çilemisin, dertmi, gammı, kedermi
Üzerime doğru gelip durmayın
Alınyazısımı, kadermisiniz
Beni yerden yere vurup durmayın
***
Hangi yana kaçsam peşimdesiniz
Bir bütün olmuşuz içimdesiniz
Suçum nedir benim ne istersiniz
Beni yerden yere vurup durmayın
***
Gece, gündüz bana ah çektirdiniz
Beni bir günahkar kul ettirdiniz
Kendinize köle, esir ettiniz
Beni yerden yere vurup durmayın
***
Hangi yana kaçsam peşimdesiniz
Bir bütün olmuşuz içimdesiniz
Suçum nedir benim ne istersiniz
Beni yerden yere vurup durmayın
-
Sevmek nedir bilmeyene
Sevilip de sevmeyene
Kıymet nedir bilmeyene
Haram olsun, Haram olsun
Haram, haram, haram
Tüm söylenen yalanlara
Para diye tapanlara
İnsanlığı satanlara
***
Haram, haram, haram olsun bu dünya
Haram, haram, zehir olsun bu dünya
***
Seviyorken ağlatana
terk edipte bırakana
Aşkı hiçe sayanlara
Haram olsun
Haram, haram, haram
Tüm vicdansız zalimlere
O insafsız yüreklere
Garipleri ezenlere
***
Haram, haram, haram olsun bu dünya
Haram, haram, zehir olsun bu dünya
-
Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam
Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam
***
Yokluğun içimde bir ateş gibi
Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki
Ne olur terk etme seven kalbimi
Gidersen sevgilim yaşayamam
***
Ne olur terk etme seven kalbimi
Gidersen sevgilim yaşayamam
Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam
Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam
***
(Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam)
(Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam)
Ne kadar bağlandım sen biliyorsun
Neden bu sevdayı bitiriyorsun
***
Kalbinden beni sök at diyorsun
Canımın canısın ayrılamam
Kalbinden beni sök at diyorsun
Canımın canısın ayrılamam
***
Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam
Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam
(Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam)
(Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam)
Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam
Yaşayamam
-
Seni sevdim ez hanım, seni sevdim ez hanım
Çık eyvanda gez hanım, çık eyvanda gez hanım
Aziz misafir gelmiş, aziz misafir gelmiş
***
Şeker şerbet et hanım, şeker şerbet et hanım
***
Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım
Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım
Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım
***
Hanımın kaşı gözü, hanımın kaşı gözü
Aya benziyor yüzü, aya benziyor yüzü
Ciğerimi yakıyor, ciğerimi yakıyor
Yârin ateşi közü, yârin ateşi közü
***
Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım
Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım
Ayağı da cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım
***
Hanım gülüm olasın, hanım gülüm olasın
Mor sümbülüm olasın, mor sümbülüm olasın
Ben Allah′tan diledim, ben Allah'tan diledim
Hanım benim olasın, hanım benim olasın
***
Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım
Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım
Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım
-
Ömrüm geçti, bekarım
Tek başıma yaşarım
Yâr, diye yastıklara
Sarılarak yatarım
***
Ömrüm geçti, bekarım
Tek başıma yaşarım
Yâr, diye yastıklara
Sarılarak yatarım
***
Vay benim kötü şansım
Yine mi yalnız kaldım?
Yaşım 20'yi buldu
Birini bulamadım
***
Fazla çirkin değilim
Ne zengin ne fakirim
Biraz çekingenimdir
Sevmesini bilirim
***
Fazla çirkin değilim
Ne zengin ne fakirim
Biraz çekingenimdir
Sevmesini bilirim
***
Vay benim kötü şansım
Yine mi yalnız kaldım?
Yaşım 20'yi buldu
Birini bulamadım
-
Dalında yaprak olsa
Yolumda toprak olsa
Sen benim canım olsan
Dünya benim olurdu
Senede birgün gelse
Ömründen bir gün versen
***
Birazcık sende sevsen
Dünya benim olurdu
Fincanda falım olsa
Bahçemde gülüm olsa
Sen benim canım olsan
Dünya benim olurdu
-