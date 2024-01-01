Vurmayın Çilemisin, dertmi, gammı, kedermi Üzerime doğru gelip durmayın Alınyazısımı, kadermisiniz Beni yerden yere vurup durmayın *** Hangi yana kaçsam peşimdesiniz Bir bütün olmuşuz içimdesiniz Suçum nedir benim ne istersiniz Beni yerden yere vurup durmayın *** Gece, gündüz bana ah çektirdiniz Beni bir günahkar kul ettirdiniz Kendinize köle, esir ettiniz Beni yerden yere vurup durmayın *** Hangi yana kaçsam peşimdesiniz Bir bütün olmuşuz içimdesiniz Suçum nedir benim ne istersiniz Beni yerden yere vurup durmayın

Haram Sevmek nedir bilmeyene Sevilip de sevmeyene Kıymet nedir bilmeyene Haram olsun, Haram olsun Haram, haram, haram Tüm söylenen yalanlara Para diye tapanlara İnsanlığı satanlara *** Haram, haram, haram olsun bu dünya Haram, haram, zehir olsun bu dünya *** Seviyorken ağlatana terk edipte bırakana Aşkı hiçe sayanlara Haram olsun Haram, haram, haram Tüm vicdansız zalimlere O insafsız yüreklere Garipleri ezenlere *** Haram, haram, haram olsun bu dünya Haram, haram, zehir olsun bu dünya

Ayrılamam Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Yokluğun içimde bir ateş gibi Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam *** Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ne kadar bağlandım sen biliyorsun Neden bu sevdayı bitiriyorsun *** Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam *** Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam

Seni Sevdim Seni sevdim ez hanım, seni sevdim ez hanım Çık eyvanda gez hanım, çık eyvanda gez hanım Aziz misafir gelmiş, aziz misafir gelmiş *** Şeker şerbet et hanım, şeker şerbet et hanım *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım *** Hanımın kaşı gözü, hanımın kaşı gözü Aya benziyor yüzü, aya benziyor yüzü Ciğerimi yakıyor, ciğerimi yakıyor Yârin ateşi közü, yârin ateşi közü *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı da cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım *** Hanım gülüm olasın, hanım gülüm olasın Mor sümbülüm olasın, mor sümbülüm olasın Ben Allah′tan diledim, ben Allah'tan diledim Hanım benim olasın, hanım benim olasın *** Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım Ayağı cizmalı hanım, burnu da hızmalı hanım

Ömrüm Geçti Bekarım Ömrüm geçti, bekarım Tek başıma yaşarım Yâr, diye yastıklara Sarılarak yatarım *** Ömrüm geçti, bekarım Tek başıma yaşarım Yâr, diye yastıklara Sarılarak yatarım *** Vay benim kötü şansım Yine mi yalnız kaldım? Yaşım 20'yi buldu Birini bulamadım *** Fazla çirkin değilim Ne zengin ne fakirim Biraz çekingenimdir Sevmesini bilirim *** Fazla çirkin değilim Ne zengin ne fakirim Biraz çekingenimdir Sevmesini bilirim *** Vay benim kötü şansım Yine mi yalnız kaldım? Yaşım 20'yi buldu Birini bulamadım