Gözyaşlarım İstanbul kokar benim Ağlar dururum inan sensizliğe Bir an bile düşündümü nerdeyim Ben sensiz şimdi ah yaban eldeyim *** Yine saatler vurur gecenin köründe Ben sensiz şimdi nasıl yaşarım *** Dön gel neredesin Çağırır inan seni içim Bu son gecede kal benimle Ne olur gitme *** Dön gel neredesin Çağırır inan seni içim Bu son gecede kal benimle Ne olur gitme, yüzüm gülmeyi unuttu *** Gözyaşlarım İstanbul kokar benim Ağlar dururum inan sensizliğe Bir an bile düşündümü nerdeyim Ben sensiz şimdi ah yaban eldeyim *** Yine saatler vurur gecenin köründe Ben sensiz şimdi nasıl yaşarım *** Dön gel neredesin Çağırır inan seni içim Bu son gecede kal benimle Ne olur gitme *** Dön gel neredesin Çağırır inan seni içim Bu son gecede kal benimle Ne olur gitme, yüzüm gülmeyi unuttu

Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** Yokluğun içimde bir ateş gibi Tutuşmuş bedenim yanıyor sanki Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam *** Ne olur terk etme seven kalbimi Gidersen sevgilim yaşayamam Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam *** (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ne kadar bağlandım sen biliyorsun Neden bu sevdayı bitiriyorsun *** Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam Kalbinden beni sök at diyorsun Canımın canısın ayrılamam *** Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam (Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam) (Yaşayamam, yaşayamam sen olmazsan yaşayamam) Ayrılamam, ayrılamam sensizliğe katlanamam Yaşayamam