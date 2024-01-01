Yara Benim Yara benim, yara benim Bitmeyen şu yara benim El giyinir beyazları Yaş içinde kara benim El giyinir beyazları Yaş içinde kara benim *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Dağlar benim, ay dağlar benim Dolar gözüm, ağlar benim El gününü gün ederken İki gözüm ağlar benim Aay el gününü gün ederken İki gözüm ağlar benim *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin günden beri Yar bu yüzüm gülmez oldu *** Bitmez oldu, bitmez oldu Yar çileler bitmez oldu Sen gittiğin...

Götür Beni Gittiğin Yere Bu aşk böyle bitemez Bırakma, terk etme beni *** Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere *** Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başına yalnız kalamam Senin kokunu özlerim Hep yollarını gözlerim Götür beni gittiğin yere *** Aşkındır beni yaşatan Beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere

Unutabilsem Hala hislerimde... Hala özlemimdesin.. Sen acı sen tatlı günlerimdesin... *** Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum Faydalar faydasız, İmkanlar imkansız, Uzayan gecelerde saatler zamansız... *** Ah ne yapsam ne yapsam... Kurtulabilsem... Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da... Bir seni benim gibi unutabilsem Hiç olmazsa yılda bir gün kavuşabilsem...

Narin Yarim Yok ki başka hiç kimsem Yok yok yok bana Ne hallerdeyim bir bilsen Bir sor sor bana *** Seni seviyorum canım desem Çok zor zor bana Neler çektim inanmazsın Bir sor sor bana *** Yapma ne olur Kızarsam son olur İkimize bu dünya İnan ki dar olur *** Yok ki başka hiç kimsem Yok yok yok bana Neler çektim inanmazsın Bir sor bana *** Nerelere kaçsam elinden Aşka merhem olmaz ki Şu benim deli gönlüm Senden ayrılamaz ki *** Rinnarin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Rinnarin narin yarim *** Benim narin narin yarim Suya düştü hayalin Ne olacak şimdi halim Benim narin, narin yarim

Ben Nasıl Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim Bir başka arıyor ellerini ellerim ah *** Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim Bir başka arıyor ellerini ellerim ah *** Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim *** Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim *** Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler *** Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim Bir başka arıyor ellerini ellerim *** Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim *** Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim ah *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim *** Ben nasıl ben nasıl

Baba Bebekler ölene ağlayamaz ki Gitme baba diye yalvaramaz ki Çocuklar babayı unutamaz ki Dönülmez gidişin böyle mi baba... Bir mezarın taşına işte baban dediler Ağladım elime hep resmini verdiler Sordum çaresini dönmez artık dediler Dönülmez gidisin böyle mi baba... Seslensem sesimi duyamazsın ki Ay geçer yıl geçer uyanmazsın ki Muhtacım elimi tutamazsın ki Dönülmez gidişin böyle mi baba Yaşadım çocukken hasretlerini Annemle doldurdum özlemlerimi Hep ona söyledim hayallerimi Dönülmez gidişin böyle mi baba...

Kaybolma Gözlerimden Hangi yol, hangi söz Yeter seni bulmaya Hangi resim, hangi göz Yeter sana bakmaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** Hangi aşk, hangi his Yeter sana doymaya Hangi uzak, hangi yer Yeter seni anmaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** Kaybolur günlerim Kaybolur hayalin Gücüm yetmez, yetemem ki Bir daha aramaya *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın *** Kaybolma gözlerimden Kaybolup yok olamazsın Kaybolma ellerimden Başka el tutumazsın *** (Kaybolma) gözlerimden (Kaybolup) yok olamazsın (Kaybolma) ellerimden Başka el tutumazsın

Bizim Çocuklarımız Bizim çocuklarımız onlar Bizim evlatlarımız Sevgiye şefkate ihtiyacı var Sevin onları Sarın onları Doyasıya, doyasıya öpün onları Bizim çocuklarımız onlar Bizim evlatlarımız Sevgiye şefkate ihtiyacı var Mutluyuz bizler burda Hemşiremiz, doktor amca Gönüller bir olunca Mutluyuz, umutluyuz Mutluyuz bizler burda Hemşiremiz, doktor abla Gönüller bir olunca Mutluyuz, umutluyuz

Gelin Dostlar Gelin dostlar gelin bize Kahve ısmarlayım size Fasıl muhabbet başlasın Biraz gelah kendimize *** Akşamlar sabah olmasın Dost muhabbet ayrılmasın Vur cümbüşün tellerine Fasıl muhabbet başlasın *** Muhabbetimiz bitmesin Bırakmam kimse gitmesin Vur cümbüşün tellerine Mahalle bizi dinlesin

Öldüren Sevda Çiseler gözyaşım Karışır dalgalara Bu şehir sonum olur Ben sensiz kalınca *** Kanım kurudu dilim tutuldu Sanki bu dünya Başıma yıkıldı, kanım kurudu Dilim tutuldu verdiğin O güller çoktan kurudu *** Gün biter sabah olmaz Hayalin baş ucumda Yatağım darağacım Yanımda yoksun ya *** Beklerim bir ümitle Unutmam seni asla Razıyım her şeyine Öldüren sevda olsan *** İsmini anarım Gizlice ağlarım Bu çile ömür boyu Sürecek sanırım

Güneşten Önce Aklım depremlerde, Yıkılmış Yüreğim Yağmur Sellerinde, Gözyaşına Gebeğim Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben Sorarım Ruyalara, Olmayınca Yanımda Sen Isınmadan Önce, Bir An Önce Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Ne Ay ışığında, Ne Gün Ortasında *** Bölmez Zamanı, Bir Gece Yarasında *** Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben *** Sorarım Rüyalara, Olmayınca Yanımda Sen *** Isınmadan Önce, Bir An Önce *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce *** Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben *** Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce