-
Yara benim, yara benim
Bitmeyen şu yara benim
El giyinir beyazları
Yaş içinde kara benim
El giyinir beyazları
Yaş içinde kara benim
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Dağlar benim, ay dağlar benim
Dolar gözüm, ağlar benim
El gününü gün ederken
İki gözüm ağlar benim
Aay el gününü gün ederken
İki gözüm ağlar benim
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin günden beri
Yar bu yüzüm gülmez oldu
***
Bitmez oldu, bitmez oldu
Yar çileler bitmez oldu
Sen gittiğin...
-
Bu aşk böyle bitemez
Bırakma, terk etme beni
***
Atma beni ölümlere
Atma beni zulümlere
Götür beni gittiğin yere
***
Sensiz ben nefes alamam
Buralarda hiç duramam
Tek başına yalnız kalamam
Senin kokunu özlerim
Hep yollarını gözlerim
Götür beni gittiğin yere
***
Aşkındır beni yaşatan
Beni hayata bağlayan
Atma beni ölümlere
Atma beni zulümlere
Götür beni gittiğin yere
-
Hala hislerimde...
Hala özlemimdesin..
Sen acı sen tatlı günlerimdesin...
***
Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum
Boş vermek kolay olsa kendimi avuturdum
Faydalar faydasız,
İmkanlar imkansız,
Uzayan gecelerde saatler zamansız...
***
Ah ne yapsam ne yapsam...
Kurtulabilsem...
Ne yapsam gönlümü avutabilsem.
Kendimi unuttum, unutuldum da...
Bir seni benim gibi unutabilsem
Hiç olmazsa yılda bir gün kavuşabilsem...
-
Yok ki başka hiç kimsem
Yok yok yok bana
Ne hallerdeyim bir bilsen
Bir sor sor bana
***
Seni seviyorum canım desem
Çok zor zor bana
Neler çektim inanmazsın
Bir sor sor bana
***
Yapma ne olur
Kızarsam son olur
İkimize bu dünya
İnan ki dar olur
***
Yok ki başka hiç kimsem
Yok yok yok bana
Neler çektim inanmazsın
Bir sor bana
***
Nerelere kaçsam elinden
Aşka merhem olmaz ki
Şu benim deli gönlüm
Senden ayrılamaz ki
***
Rinnarin narin yarim
Suya düştü hayalim
Ne olacak şimdi halim
Rinnarin narin yarim
***
Benim narin narin yarim
Suya düştü hayalin
Ne olacak şimdi halim
Benim narin, narin yarim
-
Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim
Bir başka arıyor ellerini ellerim ah
***
Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim
Bir başka arıyor ellerini ellerim ah
***
Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim
Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim
***
Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim
Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim
***
Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler
Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler
***
Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler
Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim
Bir başka arıyor ellerini ellerim
***
Nerdeyim neredeyim ah yıkılmış bir haldeyim
Bağlanmış ayaklarım çözülmez ki geleyim
***
Yollarıma dizilmişler beni bende bitirmişler
Canıma çok çektirmişler beni bende bitirmişler
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim ah
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl ben nasıl güleyim
Vur hançeri vur sineme vur beni de öleyim
***
Ben nasıl ben nasıl
-
Bebekler ölene ağlayamaz ki
Gitme baba diye yalvaramaz ki
Çocuklar babayı unutamaz ki
Dönülmez gidişin böyle mi baba...
Bir mezarın taşına işte baban dediler
Ağladım elime hep resmini verdiler
Sordum çaresini dönmez artık dediler
Dönülmez gidisin böyle mi baba...
Seslensem sesimi duyamazsın ki
Ay geçer yıl geçer uyanmazsın ki
Muhtacım elimi tutamazsın ki
Dönülmez gidişin böyle mi baba
Yaşadım çocukken hasretlerini
Annemle doldurdum özlemlerimi
Hep ona söyledim hayallerimi
Dönülmez gidişin böyle mi baba...
-
Hangi yol, hangi söz
Yeter seni bulmaya
Hangi resim, hangi göz
Yeter sana bakmaya
***
Kaybolur günlerim
Kaybolur hayalin
Gücüm yetmez, yetemem ki
Bir daha aramaya
***
Kaybolur günlerim
Kaybolur hayalin
Gücüm yetmez, yetemem ki
Bir daha aramaya
***
(Kaybolma) gözlerimden
(Kaybolup) yok olamazsın
(Kaybolma) ellerimden
Başka el tutumazsın
***
(Kaybolma) gözlerimden
(Kaybolup) yok olamazsın
(Kaybolma) ellerimden
Başka el tutumazsın
***
Hangi aşk, hangi his
Yeter sana doymaya
Hangi uzak, hangi yer
Yeter seni anmaya
***
Kaybolur günlerim
Kaybolur hayalin
Gücüm yetmez, yetemem ki
Bir daha aramaya
***
Kaybolur günlerim
Kaybolur hayalin
Gücüm yetmez, yetemem ki
Bir daha aramaya
***
(Kaybolma) gözlerimden
(Kaybolup) yok olamazsın
(Kaybolma) ellerimden
Başka el tutumazsın
***
(Kaybolma) gözlerimden
(Kaybolup) yok olamazsın
(Kaybolma) ellerimden
Başka el tutumazsın
***
Kaybolma gözlerimden
Kaybolup yok olamazsın
Kaybolma ellerimden
Başka el tutumazsın
***
(Kaybolma) gözlerimden
(Kaybolup) yok olamazsın
(Kaybolma) ellerimden
Başka el tutumazsın
-
Bizim çocuklarımız onlar
Bizim evlatlarımız
Sevgiye şefkate ihtiyacı var
Sevin onları
Sarın onları
Doyasıya, doyasıya öpün onları
Bizim çocuklarımız onlar
Bizim evlatlarımız
Sevgiye şefkate ihtiyacı var
Mutluyuz bizler burda
Hemşiremiz, doktor amca
Gönüller bir olunca
Mutluyuz, umutluyuz
Mutluyuz bizler burda
Hemşiremiz, doktor abla
Gönüller bir olunca
Mutluyuz, umutluyuz
-
Gelin dostlar gelin bize
Kahve ısmarlayım size
Fasıl muhabbet başlasın
Biraz gelah kendimize
***
Akşamlar sabah olmasın
Dost muhabbet ayrılmasın
Vur cümbüşün tellerine
Fasıl muhabbet başlasın
***
Muhabbetimiz bitmesin
Bırakmam kimse gitmesin
Vur cümbüşün tellerine
Mahalle bizi dinlesin
-
Çiseler gözyaşım
Karışır dalgalara
Bu şehir sonum olur
Ben sensiz kalınca
***
Kanım kurudu dilim tutuldu
Sanki bu dünya
Başıma yıkıldı, kanım kurudu
Dilim tutuldu verdiğin
O güller çoktan kurudu
***
Gün biter sabah olmaz
Hayalin baş ucumda
Yatağım darağacım
Yanımda yoksun ya
***
Beklerim bir ümitle
Unutmam seni asla
Razıyım her şeyine
Öldüren sevda olsan
***
İsmini anarım
Gizlice ağlarım
Bu çile ömür boyu
Sürecek sanırım
-
Aklım depremlerde, Yıkılmış Yüreğim
Yağmur Sellerinde, Gözyaşına Gebeğim
Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben
Sorarım Ruyalara, Olmayınca Yanımda Sen
Isınmadan Önce, Bir An Önce
Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce
***
Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben
***
Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce
***
Ne Ay ışığında, Ne Gün Ortasında
***
Bölmez Zamanı, Bir Gece Yarasında
***
Uyanır Uykularım, Her Gecenin Koynunda Ben
***
Sorarım Rüyalara, Olmayınca Yanımda Sen
***
Isınmadan Önce, Bir An Önce
***
Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce
***
Gel Seninim Ben, Tek Seninim Ben
***
Gel Güzelim Gel, Güneşten Önce
-
Sonu değil bu dünyanın
Ne öfkenin, ne kederin
Neye fayda, neye zarar
Suçu yok mu hiç kimsenin
***
Sonu değil bu dünyanın
Ne öfkenin, ne kederin
Neye fayda, neye zarar
Suçu yok mu hiç kimsenin
***
Kaygı duydum yarınlardan
Gülemedim ana yardan
çoğu zaman insanlardan
Nefret ettim suçlu benim
Kaygı duydum yarınlardan
Gülemedim ana yardan
çoğu zaman insanlardan
Nefret ettim suçlu benim
Neden benim neden benim
Bu acılar neden benim
Ben doğarken soruldu mu
Bu çileler neden benim
Neden benim neden benim
Bu acılar neden benim
Ben doğarken soruldu mu
Bu çileler neden benim
Düzeni mi bu dünyanın
Günahıyım bir yalanın
Kime gitsem, kimi bulsam
öfkesinde bu rüyanın
Düzeni mi bu dünyanın
Günahıyım bir yalanın
Kime gitsem, kimi bulsam
öfkesinde bu rüyanın
Kaygı duydum yarınlardan
Gülemedim ana yardan
çoğu zaman insanlardan
Nefret ettim suçlu benim
Kaygı duydum yarınlardan
Gülemedim ana yardan
çoğu zaman insanlardan
Nefret ettim suçlu benim
Neden benim neden benim
Bu acılar neden benim
Ben doğarken soruldu mu
Bu çileler neden benim
Neden benim neden benim
Bu acılar neden benim
Ben doğarken soruldu mu
Bu çileler neden benim
Neden benim neden benim
Bu acılar neden benim
Ben doğarken soruldu mu