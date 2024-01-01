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7/24 Dinle Haydi Şimdi

Haydi Şimdi Şarkı Sözleri

Emrah Haydi Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emrah Haydi Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haydi Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emrah

Emrah

Haydi Şimdi

  • Yaz Gazeteci

  • Haydi Şimdi Gel

  • Yüreğimde Bir Ateş

  • Ye Kürküm

  • Bizi Kimse Ayıramaz

  • Töre

  • Tik Tak

  • Haram Geceler

  • Zor Gelir

  • Gitme Sevgilim

  • Di Gel Kız Gel

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