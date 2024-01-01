Yürü gidelim Şarkı Sözleri
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Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler
Sabah oldu, unutuldu
Dilimde dolaşan sihirli heceler
Gün oldu unutuldu
***
Hem aşka ara vermiyorsun
Hem yaralarını saramıyorsun
Gelen de aynı giden de aynı
Ne arıyorsun?
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim
***
Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler
Sabah oldu, unutuldu
Dilimde dolaşan sihirli heceler
Gün oldu unutuldu
***
Hem aşka ara vermiyorsun
Hem yaralarını saramıyorsun
Gelen de aynı giden de aynı
Ne arıyorsun?
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim
***
Adam akıllı sevemiyorsun
Fazla zora gelemiyorsun
Yürü gidelim a deli gönlüm
Yangına düşmeden hadi yürü gidelim