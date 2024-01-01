Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler Sabah oldu, unutuldu Dilimde dolaşan sihirli heceler Gün oldu unutuldu *** Hem aşka ara vermiyorsun Hem yaralarını saramıyorsun Gelen de aynı giden de aynı Ne arıyorsun? *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim *** Gördün mü gönlüm? Uykusuz geceler Sabah oldu, unutuldu Dilimde dolaşan sihirli heceler Gün oldu unutuldu *** Hem aşka ara vermiyorsun Hem yaralarını saramıyorsun Gelen de aynı giden de aynı Ne arıyorsun? *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Sen aşka gelmeden hadi yürü gidelim *** Adam akıllı sevemiyorsun Fazla zora gelemiyorsun Yürü gidelim a deli gönlüm Yangına düşmeden hadi yürü gidelim