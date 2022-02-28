Zil Şarkı Sözleri
Emre Altuğ Zil şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Zil şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zil sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim
Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim
Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım
Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
***
Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim
Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim
Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım
Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
-
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
-
Sevmedin beni, n'apayım?
Zorla "Sev", diyemem ya
Ben sana çok âşıktım
"Sen de ol", diyemem ya
***
Herkesin bi' dengi var
Ben seninki değilmişim
Baksın gözlerin bana
"Parlasın", diyemem ya
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ne yaptıysam olmadı
Gurursuz olamam ya
Bi' gün seversin sandım
O gün gelmedi asla
***
Kalbimde duracağına
Yanımda olsaydın ya
Hayaline alışırım
Gerçeğin üzüyorsa
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
Seni bi' daha
Görmeyeceğim
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