Emre Altuğ

Adını Söylerdim Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum

Çifte Kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş