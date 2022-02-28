Emre Altuğ

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da Gonca güller taksan da Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da Gonca güller taksan da Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Som alından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni *** Som altından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni

Son Mektup Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum