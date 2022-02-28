Emre Altuğ

Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan