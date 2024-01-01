Emre Altuğ

Al yanaklım sabahtan uğradım ben bir güzele ala gözlerine sürmeler çekmiş taramış zülfünü dökmüş bir yana salıvermiş ince belin üstüne bir hoş bir hoş durur eda naz gibi arkasında saçı tel tel saz gibi has bahçe içinde top nergis gibi karalar mı geydin alın üstüne alma alma yanakları al gibi boyu uzar gider selvi dal gibi seherde açılan gonca gül gibi sandım kan damlamış karın üstüne çıka çıka çıktım yoluna vardım verdiği çevreyi koluma sardım uğruna ölümü gözüme aldım divanına durdum yolun üstüne

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişler Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aramadım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar

Nereye Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye *** Yine nerden geliyorsun yaramaz seni İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye *** Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz *** Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun *** Nereye, nereye böyle bensiz nereye Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye