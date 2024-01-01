Seninle Sonsuza Kadar Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Seninle Sonsuza Kadar
-
sabahtan uğradım ben bir güzele
ala gözlerine sürmeler çekmiş
taramış zülfünü dökmüş bir yana
salıvermiş ince belin üstüne
bir hoş bir hoş durur eda naz gibi
arkasında saçı tel tel saz gibi
has bahçe içinde top nergis gibi
karalar mı geydin alın üstüne
alma alma yanakları al gibi
boyu uzar gider selvi dal gibi
seherde açılan gonca gül gibi
sandım kan damlamış karın üstüne
çıka çıka çıktım yoluna vardım
verdiği çevreyi koluma sardım
uğruna ölümü gözüme aldım
divanına durdum yolun üstüne
-
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
***
Unuttum geçmişler
Unuttum o günleri
Eski sevgilileri
***
Açtım aşk defterimi
Hatırladım sevdiklerimi
Her birisi bir başka alemdi
Aramadım o günlerimi
***
İlk sevgilim hangisi
Nasıl yaktım bunca ateşi
İnanmazdım görmesem karşımda
Aşk tüten bu yüzleri
***
Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü
Kimisi hiç sevmedi sever göründü, sever göründü
***
Açtım aşk defterimi
Canlandı hatıralar
Gülen resimlerin arkasından
Aynı sevgili bakar
-
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
***
Yine nerden geliyorsun yaramaz seni
İnan hiç kimse derdimden anlamaz ki
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın ah beni niye
***
Ne güzel günler yaşadık senle ikimiz
Beraber güldük ağladık birdi kalbimiz
***
Başka sevgilimi buldun beni sen nasıl unuttun
Sana ben canımı verdim sen başkasının oldun
***
Nereye, nereye böyle bensiz nereye
Sevmedin, sevmedin aldattın beni niye
-
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Aşk der geçerdin
Gel de şimdi gör
Boş der gülerdin
Sev de neymiş gör
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Tövbe yaradanıma
Kul oldum sanki sana
Öylesine girdin kanıma
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
***
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Zehir gibi aşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
Bir de içen şaşkın var layla layla la la la
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