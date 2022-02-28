Emre Altuğ

Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm, olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben, seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul *** Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor Sen olmasan da sensiz olmuyor