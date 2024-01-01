Emre Altuğ

Beni mi Buldun (Remix) sen benim gözümün nuruydun sen gittin gideli şimdi kör oldum *** sakınacaksan saçının telini yak o zaman yak gitsin her şeyimi *** elim kolum bağlanmış dertler üstüme çullanmış kalbime bir bıçak vurdun geldin de yar beni mi buldun

Aşk-ı Kıyamet Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm, olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben, seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul *** Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor Sen olmasan da sensiz olmuyor

Su Gibisin Özledim seni, ah nasıl özledim Gecenin sabaha hasreti gibi bekledim İstedim seni, ah nasıl arzuladım Susuz kalmış toprak gibi yağmuruna muhtacım *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Teselli yok ki hiç Ayrılık ok gibi Saplanmış kalbime, anlayan yok halimi *** Ses vermez mi duyan, ah haykırışlarımı Yalnızlık zor iş be kardeş Kim doğru, kim kalleş *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Ruhuma hayat veren sensin

Bu Kadar mı Güneşi bilmez ayı bilmez Aşk çölünde zayi bi kayıbım ben Haykırmaksa aşkı en ayıbı Kullar arasında en ayınım ben *** Ne eser ne hasar kaldı inan aşkından Ne arar ne sorar vefasız o zalim yar *** Bu kadar mı e bu kadar mı acımasız oldun sen ? Bu kadar mı e bu kadar mı özledin de aramadın neden? *** (Bu kadar mı? buraya kadar mi? Bana verdiği sözler nerde? O kadar mı öyle kolay mı? Kalbim kırık ama hala sende Buraya kadar…)

Zalim Kuş Dönenler oldu bu yoldan Vazgecenler oldu Seni sevmek zordu Baka kaldi herkes ardindan Hayrete mucip oldu Suremiz doldu Uc zalim kus kendini kurtar Beni bosver *** Yakiyor yikiyor sevdan duman duman Anilar sende aahh askin gunahi bende Eziyor geciyor sevdan zaman zaman Yatagim bombos ama Kalbim senle dolu hala *** Dilimde tüyler bitti Anlatmak icin sana kendimi Ne cok uğrastim bulmak icin Ne cok savastim ben ask icin Mumla ararsin sen beni sevgimi İs isten gecti bittimi Tozumun izini bile bulamaz olursun Vazgec kararindan ziyan olursun Son bulursun

Gözünaydın Yar Akıl almaz hasretinden geceler boyu bıkmadım Uyurgezer düşlerimden senin gibi korkmadım Ben unutmadım Ben unutamadım *** Unut beni unut gitsin Bu hikaye burada bitsin *** Yar gözün aydın yar Gözün aydın artık benden kurtuldun yar Dudağımda sır kalamam Yüreğinde yer bulamam Gidiyorum kalamam

Beni mi Buldun sen benim gözümün nuruydun sen gittin gideli şimdi kör oldum *** sakınacaksan saçının telini yak o zaman yak gitsin her şeyimi *** elim kolum bağlanmış dertler üstüme çullanmış kalbime bir bıçak vurdun geldin de yar beni mi buldun

Kal Kal oturup konuşsaydık Birbirimizi iyice tanısaydık Ben galiba aşık oldum sana aniden Bu yüzden gitme kal zaten daha erken *** Kal kendimi tanıtsaydım *** Ne hayaller kurdum anlatsaydım Ben dün gece seni düşündüm gizlice Ama bu yüzden kızamam ya kendime *** Gece soğuk yanıyor içim Sen gidersen bomboş elim Sana aşkımı sunmam için benim için Gitme dur benle kal

Dudak Dudağa Kimsenin ne söylediği Ne seni, ne beni bağlamasın Akışına bırak sen her şeyi Kimse bizi yormasın *** İnadına gitmek var bu gece Yeter ki inan sen bana İsyan olsun bu kadere Aşk defterine de son nokta *** Nefes nefese Belki dudak dudağa Yürek yüreğe Yüreğin dayanırsa *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha *** Kimsenin ne söylediği Ne seni, ne beni bağlamasın Akışına bırak sen her şeyi Kimse bizi yormasın *** İnadına gitmek var bu gece Yeter ki inan sen bana İsyan olsun bu kadere Aşk defterine de son nokta *** Nefes nefese Belki dudak dudağa Yürek yüreğe Yüreğin dayanırsa *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha *** Tenin tenime değsin Yok olalım aşkın girdabında Ruhumuz iç içe geçsin Sırılsıklam uyanalım sabaha

Ayrılık Majör Çok zaman geçmiş üzerinden Dün gibi olsa da ayrılık İz bırakmış yada bırakmamış Biri diğerinden zor ayrılık bir varmış ***** Bir yokmuş ha varmış ha yokmuş derken Unutulunca tüm olanlar Yürek sevdiğini yalanlar Acı tatlı tüm anılar üç kadehte canlanırlar

Türk Filmi Yok olamaz derdim böyle bir aşk Hep gülüp geçerdim bazılarına Türk filmi gibi derdim yaşadıklarına Ta ki sen girene kadar hayatıma Aklımda sen fikrimde sen Gece gündüz düşlerimde sen Aklımda sen fikrimde sen ***** Gece gündüz düşlerimde sen Aklımda sen fikrimde sen Gece gündüz düşlerimde sen Aklımda sen fikrimde sen Var bi sebebi düşlerimdeysen Güne başlarken ayrılık var Gün biterken hasret acısı En zoru da gece yarısı Bölük pörçük uykularımda saklı