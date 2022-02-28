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Yadigar Şarkı Sözleri

Emre Altuğ Yadigar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Yadigar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yadigar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Altuğ

Emre Altuğ

Yadigar

  • Bir de Bana Sor

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  • Çoban Yıldızı

  • Sürpriz

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