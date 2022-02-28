Emre Altuğ

Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Herkes evinde kendi hâlinde Her yerde huzur, her yerde neşe *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Ner'den aklıma esti kim bilir Gezdim dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde *** Bir ben uykusuz Bir ben huzursuz Bir ben çaresiz Bir ben sensiz *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor *** Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Ner'de, nasıl yaşarım bir de bana sor Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlığı gel de bana sor *** Bir de bana sor