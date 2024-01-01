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7/24 Dinle Emelce

Emelce Şarkı Sözleri

Emre Altuğ Emelce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Emelce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emelce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Altuğ

Emre Altuğ

Emelce

  • Bırakın Beni

  • Sevmek En Büyük Devlet

  • Deli Et Beni

  • Gitme

  • Korkuyorum

  • Çal Beni (Emel Müftüoğlu)

  • Ah Bu Sevda

  • Gözümün Feri

  • Hey Dünya

  • Yalnızım Yine

  • Yanar Yanar

  • Yağmur

  • Yeter

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