Emre Altuğ

Bu Son Olsun (Dervişan) Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son *** Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son *** Bu son olsun bu son

Adını Söylerdim Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum

Çifte Kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş

Sev Diyemem Sevmedin beni, n'apayım? Zorla "Sev", diyemem ya Ben sana çok âşıktım "Sen de ol", diyemem ya *** Herkesin bi' dengi var Ben seninki değilmişim Baksın gözlerin bana "Parlasın", diyemem ya *** Ben böyle geldim böyle gideceğim Aynı şeyleri söyleyeceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim *** Ben böyle sevdim böyle seveceğim Aynı hislerle öleceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim *** Ne yaptıysam olmadı Gurursuz olamam ya Bi' gün seversin sandım O gün gelmedi asla *** Kalbimde duracağına Yanımda olsaydın ya Hayaline alışırım Gerçeğin üzüyorsa *** Ben böyle geldim böyle gideceğim Aynı şeyleri söyleyeceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim ** Ben böyle sevdim böyle seveceğim Aynı hislerle öleceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim ** Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim Seni bi' daha Görmeyeceğim

Zil bence bunlardan başka bir şey var yoksa terketmezdin sen beni gitmezdin başka yola daha zor durumlardan çıkabilmişliğimi var bir şey hissedemezdin kimseye asla girmezdin başka kola artık almıyorum resimlerimizden gözlerimi hayır silmiyorum hiçbir yerimden izlerini ne varsa önümde dünümde günümde hepsini bana ben ettim sen gidince kaderime özüme kapıyı zili tokmağı men ettim

Tek Aşkım Seyir keyfi başkadır sevdiğinde Anlamı değişir bakışların İzlemek dokunmak gibidir hayalinde Ama yetmez can bulmak ister parmakların *** Tek aşkı kalbimin senmişsin sevgilim Melekler şahidim Sonuna kadar ömrümün Sen benimsin, ben senin *** Seyri hayat şenlenir gördüğünde Dört duvar sanki cennet güldüğünde Günbegün yanında olmak ister arzuların Ama yetmez birleşmek ister dudakların

Ben Daha Büyüyorum Hatalarım anılarım başucumda Ümit dolu hayallerim avucumda Varlığı ekledim bu yaşıma Benliğim yokluğa da aşina *** Geçmişe hesap sormaya Cesaretim yok ki artık Çiçekler misali solan Aşklara çok yazık *** Yandı bu yürek yandı aşk ile Şimdi yol alıyorum Hüzünler yaşasam bile Ben daha büyüyorum

Masal Sevdayla Başlar Masal sevdayla başlar Elde bir hasret kalır Hayatın kuyusunda Ah yürekler zorlanır *** Bir dokunsan çözülür Yaprak yaprak dökülür Adı suya yazılır bazı zamanlar aşkın Gün biter yol tükenir O bir deli derviştir Engel bilmez yüreğim Hep peşinde aşkın

Yalan Dünya Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek Varınca son nefesine her şey sana boş gelecek Varınca son nefesine dünya sana boş gelecek *** Dönüp bakıp hayatına tekrar dönsem, dönsem dersin Dönüp bakıp hayatına tekrar dönsem, dönsem dersin Tekrar dönsem şu canımı aşk yoluna sersem dersin Tekrar dönsem şu başımı dost yoluna versem dersin *** Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya *** Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek Varınca son nefesine her şey sana boş gelecek Varınca son nefesine dünya sana boş gelecek *** Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya Yalan, yalan, yalan dünya