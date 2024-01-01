Yıldırım Gürses Şarkıları Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Yıldırım Gürses Şarkıları
-
Gülmedi bahtım yine
Bu sevda bitti yazık
İkimizin derdini
Anlat kanunum artık
***
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
***
Çal kanunum çal
Derdini söyle bana
Çal, çal kanunum çal
Derdimi söyle ona
***
Acılar gönlümüzde
Sitemler dilimizde
Ne kaldı elimizde
Söyle kanunum artık
***
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan gözyaşım gibi
Çağla kanunum artık
***
Çal kanunum çal
Derdini söyle bana
Çal, çal kanunum çal
Derdimi söyle ona
-
Titresin bir mum alevinde o eski günler
Bir gümüş çerçeveden seyret yine maziyi
Bir nezaketli ince söz duyar da belki
O sararmış resmin hayat bulur yeniden
***
Ah nerede hani, ah nerede hani?
Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman
Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar
Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah?
***
Bir hasret ki her sabah gün ağrırken ben
Dilerim yeter ki gün eksilmesin penceremden, ah
Bir nezaketli ince söz duyar da belki
O sararmış resmin hayat bulur yeniden
***
Ah nerede hani, ah nerede hani?
Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman
Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar
Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah?
***
Ah nerede hani, ah nerede hani?
Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman
Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar
Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah?
-
Sevda yollarında beyhude gezdim
Unuttum kendimi canımdan bezdim
Bilseydim kalbimi sana vermezdim
Dertliyim arkadaş haberin var mı
***
Gurbete gidip de kalmayacaktın
Başımı dertlere salmayacaktın
Hani sen ellerin olmayacaktın
Dertliyim arkadaş haberin var mı
-
Boynumu büküp böyle düştüm yollara
Boş yere ah etmişim yalan yıllara
Beni muhtaç ettin namert kullara
Perişan ömrümü söndürdü felek.
***
Ey felek zalim felek beni bir kalpsize
Beni vicdansıza muhtaç ettin felek
Perişan ettin felek
Kanadın kırılsın felek.
***
Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm
Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm
İşte ben böyle bir garip öksüzüm
Ümitler doğmadan öldürdü felek.
-
Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum
Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum
***
Kaderimle Baş Başa Bin Bir Dertle Doluyum
Böyle Mahzun Perişan Hayatın Mahkumuyum
Yazık Çok Geç Anladım Bu Hayat Böyle Geçmez
Bak Yıllar Nasıl Geçti Ömür Bitti Dert Bitmez
***
Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum
Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum
***
Ben Bu Sonsuz Karanlık Yolların Yolcusuyum
Yetmez Mi Çektiklerim Ben De Allah Kuluyum
Hatıramdan Hayalim Gözümden Yaş Silinmez
Acının Böylesini Aşka Düşmeyen Bilmez
***
Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum
Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum
-
Gurbet O Kadar Acı Ki Ne Varsa Içimde
Hepsi Bana Yabancı, Hepsi Başka Biçimde
***
Ne Bir Arzum Ne Emelim, Yaralanmış Bir Elim
Ben Gurbette Değilim, Gurbet Benim Içimde
***
Eriyorum Gitgide, Elveda Her Ümide
Gurbet Benliğimi De Bitirdi Bir Içimde
***
Ne Bir Arzum Ne Emelim, Yaralanmış Bir Elim
Ben Gurbette Değilim, Gurbet Benim Içimde
-
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımla inleyen teller ağlasın
***
Mademki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
Bu aşkın elemi sarmış gönlümü
Rüzgarlar söylesin bu son sözümü
***
Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
-
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
***
Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
***
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
***
Neden terk ettin bırakıp gittin
Ümitsiz kaldım gönlüm karardı
Neden terk ettin bırakıp gittin
Çaresiz kaldım gönlüm karardı
***
Ah geçti o günler
Unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
***
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Aşkın bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
-
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
-
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
geleceksin sen bana
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Geleceksin sen bana
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
Sen gelirsin aklıma
Sen gelirsin aklıma