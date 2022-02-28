Emre Altuğ

Çifte Kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Bir bilse insan neden niye Ayrılıkta gerek var mı teselliye? Er geç anlar gönül Hasret aşktan hediye *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Gönül ağlar belki karalar bağlar Bundan kime ne? Dengeyi yine kendisi sağlar Bakar olana bitene *** Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş

Adını Söylerdim Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum ölene kadar *** Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı Unutamam ki senle geçen o rüyayı Kanadı kırılmış kara sevdayı Kalbime gömüyorum Hep seni seviyorum