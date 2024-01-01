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Çıta Şarkı Sözleri

Emre Altuğ Çıta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Çıta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çıta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Altuğ

Emre Altuğ

Çıta

  • Çok Ayıp

  • Dokunduğun Gibi

  • Dokunduğun Gibi (Remix)

  • Çıta (Turaç Berkay)

  • Çıta

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