Çıta Şarkı Sözleri
Emre Altuğ Çıta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Çıta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çıta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
Çok ayıp çok çok çok çok ayıp
***
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde
Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende
O tutuşan o ateşli o aşk nerde
Durdu hayat durdu oka durdu bende
***
Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde
Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende
Açıldık açıldık kaybolduk derinde
Sığınacak bir sahil bulamadık senle
Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan
Uyan uyan kalkmasan
***
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp
Bu taraftan iş bozan
Uyan uyan kalkmasan
Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı
-
Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem
****
Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem
****
Bir Anlık Heves Uğruna Diyen
****
Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden
****
Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem
Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem
****
Bir Anlık Heves Uğruna Diyen
Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden
Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına
****
Hıçkırık Olup Ya da Takılıyor muyum Boğazına
****
Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla
****
Sızıyor muyum Bende Yanağından Yastığına
****
Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına
****
Hıçkırık Olup Yada Takılıyor muyum Boğazına
****
Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla
****
Sızıyor muyum Ben de Yanağından Yastığına
-
Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem
****
Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem
****
Bir Anlık Heves Uğruna Diyen
****
Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden
****
Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem
Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem
****
Bir Anlık Heves Uğruna Diyen
Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden
Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına
****
Hıçkırık Olup Ya da Takılıyor muyum Boğazına
****
Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla
****
Sızıyor muyum Bende Yanağından Yastığına
****
Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına
****
Hıçkırık Olup Yada Takılıyor muyum Boğazına
****
Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla
****
Sızıyor muyum Ben de Yanağından Yastığına
-
Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok
Mücadelesi az daha cezası çok
Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi
Bu duruma göre acil söndürmeli
***
İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma
Bundan sonra benle göz teması kurma
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok
Mücadelesi az daha cezası çok
Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi
Bu duruma göre acil söndürmeli
İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma
Bundan sonra benle göz teması kurma
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
***
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana karşı içimde
Aşktaki çıtan benimle
Doğal düşme korkusu yaşaman
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana
-
Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok
Mücadelesi az daha cezası çok
Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi
Bu duruma göre acil söndürmeli
***
İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma
Bundan sonra benle göz teması kurma
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok
Mücadelesi az daha cezası çok
Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi
Bu duruma göre acil söndürmeli
İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma
Bundan sonra benle göz teması kurma
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
***
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana karşı içimde
Aşktaki çıtan benimle
Doğal düşme korkusu yaşaman
***
Sana karşı içimde dev dalgalar var
Sorsa sağ salim kurtulman
Aşktaki çıtan benimle yükselmişken
Doğal düşme korkusu yaşaman
Sana