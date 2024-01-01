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7/24 Dinle İbret-i Alem

İbret-i Alem Şarkı Sözleri

Emre Altuğ İbret-i Alem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ İbret-i Alem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İbret-i Alem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Altuğ

Emre Altuğ

İbret-i Alem

  • Dertlere Derman Olsam

  • İbret-i Alem

  • Yani

  • Asla Dönmem

  • Bırakın Beni

  • Hasret

  • Nerdesin

  • Şaşkın

  • Yaralı Dilberim

  • Yasak

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