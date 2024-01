Emre Altuğ

Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum