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7/24 Dinle Emre Altuğ
Emre Altuğ

Emre Altuğ

En Çok Dinlenen Emre Altuğ Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yani

Emre Altuğ 04:03
02

Su Gibisin

Emre Altuğ 03:29
03

Sonbahar Rüzgarları

Emre Altuğ 03:34
04

Son Mektup

Emre Altuğ 03:34
05

Sevdikten Sonra

Emre Altuğ 03:51

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