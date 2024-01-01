Emre Altuğ

Dokunduğun Gibi (Remix) Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem **** Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem **** Bir Anlık Heves Uğruna Diyen **** Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden **** Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem **** Bir Anlık Heves Uğruna Diyen Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına **** Hıçkırık Olup Ya da Takılıyor muyum Boğazına **** Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla **** Sızıyor muyum Bende Yanağından Yastığına **** Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına **** Hıçkırık Olup Yada Takılıyor muyum Boğazına **** Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla **** Sızıyor muyum Ben de Yanağından Yastığına

Dokunduğun Gibi Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem **** Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem **** Bir Anlık Heves Uğruna Diyen **** Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden **** Ben Hiç ihanet Etmedim Bilmem Ben Hiç Yalandan Sevmedim Bilmem **** Bir Anlık Heves Uğruna Diyen Dikenli Yolların Sonu Belli Önceden Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına **** Hıçkırık Olup Ya da Takılıyor muyum Boğazına **** Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla **** Sızıyor muyum Bende Yanağından Yastığına **** Arada Bir Söz Olup Geliyor muyum Aklına **** Hıçkırık Olup Yada Takılıyor muyum Boğazına **** Dokunduğun Gibi Usul Usul Yaşlarla **** Sızıyor muyum Ben de Yanağından Yastığına

Çok Ayıp Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp Çok ayıp çok çok çok çok ayıp *** Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Yine yanılmadım, yine duygular yine yerde Hiç şaşırmadım hiç, hiç fark yok sende O tutuşan o ateşli o aşk nerde Durdu hayat durdu oka durdu bende *** Yazıyordum bozuyordum bilmiyordum nerde Hep yalan hep hep yalan hiç sahi yok sende Açıldık açıldık kaybolduk derinde Sığınacak bir sahil bulamadık senle Çok ayıp çok ayıp bu taraftan geçiyorsan Uyan uyan kalkmasan *** Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı Çok ayıp çok çok çok çok çok ayıp Bu taraftan iş bozan Uyan uyan kalkmasan Seviyor, sevmiyor yoldum zavallı papatyayı

Çıta (Turaç Berkay) Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok Mücadelesi az daha cezası çok Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi Bu duruma göre acil söndürmeli *** İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma Bundan sonra benle göz teması kurma *** Sana karşı içimde dev dalgalar var Sorsa sağ salim kurtulman Aşktaki çıtan benimle yükselmişken Doğal düşme korkusu yaşaman *** Sana karşı içimde dev dalgalar var Sorsa sağ salim kurtulman Aşktaki çıtan benimle yükselmişken Doğal düşme korkusu yaşaman Bu kaçıncı kaza bir tutanağı yok Mücadelesi az daha cezası çok Ne tedavisi var duyguma ne ilgisi Bu duruma göre acil söndürmeli İhtimaller tükendi kriz atlatır sanma Bundan sonra benle göz teması kurma *** Sana karşı içimde dev dalgalar var Sorsa sağ salim kurtulman Aşktaki çıtan benimle yükselmişken Doğal düşme korkusu yaşaman Sana karşı içimde dev dalgalar var Sorsa sağ salim kurtulman *** Aşktaki çıtan benimle yükselmişken Doğal düşme korkusu yaşaman Sana karşı içimde Aşktaki çıtan benimle Doğal düşme korkusu yaşaman *** Sana karşı içimde dev dalgalar var Sorsa sağ salim kurtulman Aşktaki çıtan benimle yükselmişken Doğal düşme korkusu yaşaman Sana