Sensiz Olmuyor Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Sensiz Olmuyor
-
Çok istedim
Vermediler
Bu ne inat
Zalim peder
***
Allah'tan kork
Sopası yok
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Er kurusu
Oldum vallah
Boş gezene
Kız vermezler
***
N'apca'z şimdi
Yat'ca'z şimdi
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
-
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Hasretin içimde bir alev gibi
Sensiz geçen her gün bir asır gibi
Nerdesin sevgilim don artık bana
Düşmüşüm pesine bir deli gibi
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
-
Tüm kaybolanlar
Kaybolmuşlara rastlarsa
Zamanın birinde
Tek bir damla gözyaşım
Göle düşerse
Ellerimden kayıp gidince
Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı
Bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı
Bir damla ellerimde
***
Sonunda görürüz belki
Sen de ben de uçsuz bucaksızız
Bu yalnız şehirde
Yaşam sevincin duruyor mu hâlâ içinde?
Sustun konuşmadın sözcükler bitince
Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı
Bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı
Bir damla ellerimde
***
Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan
***
Bir damla gözyaşı
Bir damla var elimde
Bir damla gözyaşı
Bir damla ellerimde
-
Çok istedim
Vermediler
Bu ne inat
Zalim peder
***
Allah'tan kork
Sopası yok
Güzele bakmak sevap
Ötesi yok
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Er kurusu
Oldum vallah
Boş gezene
Kız vermezler
***
N'apca'z şimdi
Yat'ca'z şimdi
Gidip de banka soyacak
Değiliz ya
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Ben de geldim aşka
Benimki bir başka
Ne güzeller gördüm
Akşamdan sabaha
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
Bizi nikah paklar
***
Erkekler de yanar
Hem de nasıl yanar
Yanmak çözüm değil
-
-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Hasretin içimde bir alev gibi
Sensiz geçen her gün bir asır gibi
Nerdesin sevgilim don artık bana
Düşmüşüm pesine bir deli gibi
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
-
Dün akşam eski bir arkadaşımla
Oturup konuştuk geçmiş günlerden
Bir ara sebepsiz seni sorunca
Birkaç damla hasret aktı gözümden
***
Islandı gözümde güzel hayalin
Konuşma ne olur sus diyemedim
Bir resmi var şimdi elimde değil
Her gün bakıp ağladığımı söyleyemedim
***
Anlattıkça seni, güzel günleri
Yeniden yaşadım bütün maziyi
Nerde o deyince olanlar oldu
Seni sorduğuna bin pişman şimdi
***
Boşandı gözümden yaşlar sel gibi
Ayrıldığımızı O da anladı
Yıkılmış bir halde bakıp yüzüme
Benimle birlikte O da ağladı
Seni sorduğuna inan pişmandı