Mesaj Şarkı Sözleri
Emre Altuğ Mesaj şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Mesaj şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mesaj sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım)
Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım)
Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım)
Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme
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Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
***
Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım)
Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım)
Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım)
Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme
***
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı?
Sevgilimle kol kola gezip tozmayı
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
***
Kahrını, cefasını çok çektim amma
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?
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Kâh orada, kâh burada
Geçti günler, mevsimler
Nerede akşam, orada sabah
Gezdim durdum derbeder
***
Senden önce hiçbir şeyin kıymetini bilmeden
Senden önce hiç kimseyi böylesine sevmeden
***
Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden
İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla
İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla
İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla
***
Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden
İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla
İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla
stersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla
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Yeryüzünden, gökyüzünden
Benliğimden bir haber
Nerede akşam, orada sabah
Gezdi durdum derbeder
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