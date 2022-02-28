Emre Altuğ

Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım) Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım) Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım) Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım) Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?