Emre Altuğ

Boynumu büküp böyle düştüm yollara Boş yere ah etmişim yalan yıllara Beni muhtaç ettin namert kullara Perişan ömrümü söndürdü felek. *** Ey felek zalim felek beni bir kalpsize Beni vicdansıza muhtaç ettin felek Perişan ettin felek Kanadın kırılsın felek. *** Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm İşte ben böyle bir garip öksüzüm Ümitler doğmadan öldürdü felek.