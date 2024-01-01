Emre Altuğ

Felek Şarkı Sözleri
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Boynumu büküp böyle düştüm yollara
Boş yere ah etmişim yalan yıllara
Beni muhtaç ettin namert kullara
Perişan ömrümü söndürdü felek.
***
Ey felek zalim felek beni bir kalpsize
Beni vicdansıza muhtaç ettin felek
Perişan ettin felek
Kanadın kırılsın felek.
***
Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm
Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm
İşte ben böyle bir garip öksüzüm
Ümitler doğmadan öldürdü felek.