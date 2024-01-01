Emre Altuğ

Feryat Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum *** Kaderimle Baş Başa Bin Bir Dertle Doluyum Böyle Mahzun Perişan Hayatın Mahkumuyum Yazık Çok Geç Anladım Bu Hayat Böyle Geçmez Bak Yıllar Nasıl Geçti Ömür Bitti Dert Bitmez *** Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum *** Ben Bu Sonsuz Karanlık Yolların Yolcusuyum Yetmez Mi Çektiklerim Ben De Allah Kuluyum Hatıramdan Hayalim Gözümden Yaş Silinmez Acının Böylesini Aşka Düşmeyen Bilmez *** Yarabbim Feryadımı Artık Duysan Diyorum Senden Ya Bin Sabır Ya Bir Ümit Bekliyorum

Ah Mazi Titresin bir mum alevinde o eski günler Bir gümüş çerçeveden seyret yine maziyi Bir nezaketli ince söz duyar da belki O sararmış resmin hayat bulur yeniden *** Ah nerede hani, ah nerede hani? Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah? *** Bir hasret ki her sabah gün ağrırken ben Dilerim yeter ki gün eksilmesin penceremden, ah Bir nezaketli ince söz duyar da belki O sararmış resmin hayat bulur yeniden *** Ah nerede hani, ah nerede hani? Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah? *** Ah nerede hani, ah nerede hani? Bir şiir gibi narin ve sevdalıydı geçen o zaman Ah yanarım yanar, ah yüreğim sızlar Bu bir vazgeçiş mi yoksa, ah?

Dertliyim Arkadaş Sevda yollarında beyhude gezdim Unuttum kendimi canımdan bezdim Bilseydim kalbimi sana vermezdim Dertliyim arkadaş haberin var mı *** Gurbete gidip de kalmayacaktın Başımı dertlere salmayacaktın Hani sen ellerin olmayacaktın Dertliyim arkadaş haberin var mı

Felek Boynumu büküp böyle düştüm yollara Boş yere ah etmişim yalan yıllara Beni muhtaç ettin namert kullara Perişan ömrümü söndürdü felek. *** Ey felek zalim felek beni bir kalpsize Beni vicdansıza muhtaç ettin felek Perişan ettin felek Kanadın kırılsın felek. *** Sevgiden ne de aşktan gülmedi yüzüm Baharım hep kış oldu, kış oldu güzüm İşte ben böyle bir garip öksüzüm Ümitler doğmadan öldürdü felek.

Gurbet Gurbet O Kadar Acı Ki Ne Varsa Içimde Hepsi Bana Yabancı, Hepsi Başka Biçimde *** Ne Bir Arzum Ne Emelim, Yaralanmış Bir Elim Ben Gurbette Değilim, Gurbet Benim Içimde *** Eriyorum Gitgide, Elveda Her Ümide Gurbet Benliğimi De Bitirdi Bir Içimde *** Ne Bir Arzum Ne Emelim, Yaralanmış Bir Elim Ben Gurbette Değilim, Gurbet Benim Içimde

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın *** Mademki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Kırık Kalp Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı *** Ah geçti o günler Unutuldu yeminler Bir kırık kalp kaldı *** Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı *** Neden terk ettin bırakıp gittin Ümitsiz kaldım gönlüm karardı Neden terk ettin bırakıp gittin Çaresiz kaldım gönlüm karardı *** Ah geçti o günler Unutuldu yeminler Bir kırık kalp kaldı *** Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı Aşkın bahardı ümitler vardı Sen gittin diye gönlüm karardı

Son Mektup Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri Anla artık, anla beni Unut bütün geçenleri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri Üzülsen de artık yeri Güzel günler gelmez geri *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum *** Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi *** Bitsin her şey, bütün aşkım Bunu senden diliyorum Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda geleceksin sen bana *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Sen gelirsin aklıma Sen gelirsin aklıma