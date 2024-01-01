Emre Altuğ

-
Gel, gel, gel
Gel, gel, gel
Gel, gel, gel
***
Ne senle oluyor ne sensiz oluyor
Yaşarken bugünü dün çekilmiyor
Ne senle oluyor ne sensiz oluyor
***
Gönül bu, derdine her zaman
Kendi derman, kendi derman
Kendi derman oluyor
Yarım kaldı aşkımız
Şimdi biraz şaşkınız
***
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
Yarım kaldı aşkımız
Şimdi biraz şaşkınız
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
***
Ne senle oluyor ne sensiz oluyor
Yaşarken bugünü dün çekilmiyor
Ne senle oluyor ne sensiz oluyor
Gönül bu, derdine her zaman
Kendi derman, kendi derman
Kendi derman oluyor
Yarım kaldı aşkımız
Şimdi biraz şaşkınız
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
***
Yarım kaldı aşkımız
Şimdi biraz şaşkınız
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
Yine de sen ara beni ara sıra
Belki döner şansımız
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
***
Gel, gel, gel yanıma
Gel, gel, gel ara sıra
Gel, gel, gel, gel bana
Gel ya da ara ara sıra
Gel, gel, gel
-
Bak yine kader sessizce örmüş ağları
Biçare gönül uzanmıyor ki kolları
Hep kara haber getirdi yaz yağmurları
Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı?
***
Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz
Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
***
Bak yine kader sessizce örmüş ağları
Biçare gönül uzanmıyor ki kolları
Hep kara haber getirdi yaz yağmurları
Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı?
***
Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz
Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
***
Gidecek yerim mi var?
Diyecek sözüm mü var?
Bunu eller anlamaz
Sana ihtiyacım var
-
Dur demedim mi gitmeden sana
Söz vermedim mi her şey adına
Bir kere sevmişiz, bin kere sevişmişiz
Olmuyor yok sevgilim
Denedim, bir daha denedim
***
Bitti dedim, gitti dedim
Dönmez artık dönmez dedim
Kıymetini bilemedim
Senden vazgeçemedim
***
Son bir öpücük vermedin bana
Zor zor gelir bu aşık olana
Bir kere sevmişiz, bin kere sevişmişiz
Olmuyor yok sevgilim,
Denedim, bir daha denedim
-
Mutluyum ben yok ki işim
Taş ile toprak ile
Dümeni tersten yüreğim
Yürüyor sevgiyle serseriyim
***
Ben giderim sonuna en sonuna
Kaderi buyur ederim yanıma ah yanıma
Sevmeyi öğrendim annemin kucağında
***
Gülmeyi öğrendim belki en zor anımda
Al götür bedenimi sahibi değilim ya
Derdini kederini sevdiğim fani dünya
***
Aşığım sarhoş gibiyim
Uçarım gök yüzüne
Aldanır bazen yüreğim
Bir gülün cilvesine
***
Serseriyim ben giderim
Sonuna en sonuna
Kaderi buyur ederim
Yanıma ah yanıma
***
Sevmeyi öğrendim annemin kucağında
Gülmeyi öğrendim belki en zor anımda
Al götür bedenimi sahibi değilim ya
Derdini kederini sevdiğim fani dünya
-
Sürüm sürüm sürünsen de
Söz bi daha tövbe etsen de
Kalbim aşkın ortasında
Atıyor ben dur desem de
***
İster gel fırtına
Es es üzerimde
İster gel dermanım ol
Kal kal yüreğimde
***
Yeter ki oynama oynama
Yeter ki oynama
İstersen gel ya da git ama oynama
Oynama bana
***
Oynama oynama
Yeter ki oynama
Ölsem de inanmam sana oynama
Oynama bana
-
Issız yollarda ne gelen var ne giden
Yuvasız kuşlarla yine benim göç eden
Sevgilim sen mutlu ol desem de sevgimden
Sessiz bir çığlıkla haykırarak içimden
***
Ya ben fazlayım bu dünyada
Ya da bu dünya sensiz fazla bana (x2)
***
Gözlerin uzaklarda yine çıktı menzilden
İkimiz bir bütünken yarım kaldık aniden
Sevgilim sen mutlu ol desem de sevgimden
Sessiz bir çığlıkla haykırarak içimden
***
Ya ben fazlayım bu dünyada
Ya da bu dünya sensiz fazla bana (x2)
-
Ne şiir ne masal ne yalanlar bu gece
Zaman mekan hepsi yalan seninle
Aklımı çelen tüm düşler delice
Gerçek olacak hadi gel bak bu gece
Avuçların yanacak
Bedenim çırılçıplak
Bu gece ateşim bedeninde yanacak
Sıcak çok sıcak
Sıcak daha da sıcak olacak
Sıcak çok sıcak
Sıcak daha da sıcak olacak
Bu gece bu gece bu gece
-
Eşyalar toplandı, son defa bu gece
Dönmek yok artık, yeniden geriye
Gidiyorum demek kolay, hatta çeker gidersin de
Son bir kez dönüp de, bakınca bu eve
Bir an durup da, düşünce geçmişe
Vazgeçmek zor olur, dönemezsin istesende
****
Hayat geçer gider hızla
Keder geçer, hatta aşk da
Vazgeçemediğim tek kadın sen olsanda
Duramam, kalamam artık burada
-
Azıcık aşkım, belasız başım
Bırak beni vefasız aşkım
Azıcık aşkım, belasız başım
Bırak beni vefasız aşkım
Aşkını ellere, dillere ver
Ellere değil, kime verirsen ver
Aşkını ellere, dillere ver
Ellere değil, kime verirsen ver
Git başımdan bıktım artık
Aşkını ele ver, oof
Ama sana bir an inanmışım
Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalaaan, yalan, yalan
Azıcık aşkım, belasız başım
Bırak beni vefasız aşkım
Azıcık aşkım, belasız başım
Bırak beni vefasız aşkım
Aşkını ellere, dillere ver
Ellere değil, kime verirsen ver
Aşkını ellere, dillere ver
Ellere değil, kime verirsen ver
Git başımdan bıktım artık
Aşkını ele ver, oof
Ama sana bir an inanmışım
Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalaaan, yalan, yalan
Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlerin değil, gözlerin yalan
Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan
Sözlere değil gözlere inan
Yalaaan, yalan, yalan, yalan
-
Aşk derdine düştüm bak senden sonra
Hep sen varsın düşümde hayatımda
Gururdan geçtim kavuşmak için huzura
Herkes bir yana sen bir yana
***
Tüm perdelerini çektim evimin ve kalbimin
Bir tek sana açarım gelirsen teselli için
Hala dilimde hiç düşmedi adın
Su bile içmedim gitmesin diye tadın
***
Aman aman bu dert yaman
Aman aman zalim zaman