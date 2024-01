Emre Altuğ

Gel, gel, gel Gel, gel, gel Gel, gel, gel *** Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Yaşarken bugünü dün çekilmiyor Ne senle oluyor ne sensiz oluyor *** Gönül bu, derdine her zaman Kendi derman, kendi derman Kendi derman oluyor Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız *** Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Yaşarken bugünü dün çekilmiyor Ne senle oluyor ne sensiz oluyor Gönül bu, derdine her zaman Kendi derman, kendi derman Kendi derman oluyor Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Yarım kaldı aşkımız Şimdi biraz şaşkınız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız Yine de sen ara beni ara sıra Belki döner şansımız *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra *** Gel, gel, gel yanıma Gel, gel, gel ara sıra Gel, gel, gel, gel bana Gel ya da ara ara sıra Gel, gel, gel

Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var