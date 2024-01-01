Emre Altuğ

Güller Ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın Ahımla inleyen teller ağlasın *** Mademki sen yoksun şimdi yanımda Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü Bu aşkın elemi sarmış gönlümü Rüzgarlar söylesin bu son sözümü *** Ne çare kaybettim nazlı gülümü Leylaklar dökülüp güller ağlasın *** Sevgilim bu yerden gittin gideli Ilgıt ılgıt esen sevdanın yeli Şu öksüz ruhumun sensin emeli Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın Leylaklar dökülüp güller ağlasın

Aşık Oldum Giderken Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken

Daha Bi Aşık Ben senden bi' adım öteye bile gidemem Sevda bu Başka bi' şey diyemem *** Her sabah Daha bi' âşık uyanıyorum Seviyorum, seviyorum Doyamıyorum *** Dünyada başka bi' şey dilemem Ölsem ben senden vazgeçemem Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum Seviyorum seviyorum Doyamıyorum *** Gece gece seni göresim geliyor Olur olmaz gülesim geliyor Öpe öpe öldüresim geliyor Oradan buradan *** Keşke bi' kalbim daha olsa Biraz daha sevsem seni Öyle aşığım öyle deli Öyle senin yok evveli Ben senden bir adım öteye bile gidemem