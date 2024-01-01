Emre Altuğ

Hangimiz Tertemiz (Araba Version) Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma *** Söyle benden başka var mı? Böyle aşkı bulmak kolay mı? Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi Gel pire için yorgan yaktırma Bana kötü şeyleri hiç yaptırma Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi *** Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Tertemiz

Bu Akşam Yine Dertlerimle Bu akşam yine dertlerimle Baş başa kaldım Baş başa kaldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım, ah Çok geç anladım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım, ah Çok geç anladım *** Ağlayan gözlerimle eski Günlere daldım Günlere daldım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım, ah Çok geç anladım *** Sen gençliğimin katilisin Çok geç anladım, ah Çok geç anladım

Bir Sevgi İstiyorum Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Bir sevgi istiyorum

Günlerdir İçime Çöktü Ayrılık Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle boynu bükük duruşum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı duruşum ondan *** Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası söyleşip güldüğümüz yer Şurası baş başa kaldığımız yer Buralara sık sık gelişim ondan *** Beni yalnız koyup mahzun hallerde Sen nasılsın acep gurbet ellerde Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara böyle dalışım ondan

İkinci Bahar Gamze gamze bir gülüver şimdi Beni göğsüne alıver şimdi Mevsimi geldi susadım aşka Benimle bir bütün oluver şimdi *** İkinci bahar yaşıyor ömrüm Gel benim yarim oluver şimdi Seni gül gibi öpe koklaya Gözümden dilimden sakınır saklar Bugünkü aklımla severim şimdi *** Şiirler şarkılar söyleyerek Mehtabı birlikte seyrederek Benimle bir rüya kuruver şimdi

İmkansız yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun seni görmem imkansız rüyalarım olmasa pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun seni görmem imkansız rüyalarım olmasa *** yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da su serp yanan bagrima sağlığını duyur da yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda seni dermem imkansız rüyalarım olmasa *** seviyor özlüyorum seni can pahasına bir fırsat ver n’olursun beni bir daha sına bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına seni sormam imkansız rüyalarım olmasa yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da su serp yanan bagrima sağlığını duyur da yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda seni dermem imkansız rüyalarım olmasa *** rüyalarım olmasa…

Manolyam Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu rüya Uzun yıllar bekledim Hakikat oldu rüya *** Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm *** Nazlı çiçeğimsin sen Sevdana dayanamam Nazlı çiçeğimsin sen Sevdana dayanamam *** Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm

Saymadım Kaç Yıl Oldu Saymadım kaç yıl oldu sen sen sen ellerin olalı Saymadım kaç yıl oldu sen sen sen ellerin olalı Bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı Bilmem yüzün güldü mü güldü mü, ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı *** Beni sorarsan eğer, beni sorarsan eğer, Gönlüm hâlâ gönlüm hâlâ yaralı gönlüm hâlâ yaralı Bilmem yüzün güldü mü güldü mü, Ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı