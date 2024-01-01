Emre Altuğ

Hangimiz Tertemiz Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma *** Söyle benden başka var mı? Böyle aşkı bulmak kolay mı? Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi Gel pire için yorgan yaktırma Bana kötü şeyleri hiç yaptırma Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi *** Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Tertemiz

Hangimiz Tertemiz (feat. Pit10) Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma *** Söyle benden başka var mı? Böyle aşkı bulmak kolay mı? Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi Gel pire için yorgan yaktırma Bana kötü şeyleri hiç yaptırma Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi *** Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Senin hiç suçun yok mu? Kabullenmek bu kadar zor mu? Sanki bu devirde hangimiz tertemiz Tertemiz