Hangimiz Tertemiz Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Hangimiz Tertemiz
-
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
***
Söyle benden başka var mı?
Böyle aşkı bulmak kolay mı?
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
Gel pire için yorgan yaktırma
Bana kötü şeyleri hiç yaptırma
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
***
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Tertemiz
-
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
***
Söyle benden başka var mı?
Böyle aşkı bulmak kolay mı?
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
Gel pire için yorgan yaktırma
Bana kötü şeyleri hiç yaptırma
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
***
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Tertemiz
-
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
Gel otur yanıma senle konuşalım başbaşa
Meseleyi uzatma yarı yolda bırakma
***
Söyle benden başka var mı?
Böyle aşkı bulmak kolay mı?
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
Gel pire için yorgan yaktırma
Bana kötü şeyleri hiç yaptırma
Hani biz deli gibi seviyorduk birbirimizi
***
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Senin hiç suçun yok mu?
Kabullenmek bu kadar zor mu?
Sanki bu devirde hangimiz tertemiz
Tertemiz