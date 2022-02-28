Emre Altuğ

İbret-i Alem Şarkı Sözleri
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Gün geceye varınca
Kar gülleri yakınca
Gel haneme usulca
Dur karşıma boyunca
***
Bir fırtına anında
Yar ellerin saçımda
Ter boşanır başımda
Her cilveli nazında
***
Hiçbir şey koyamam yerine
Kimsenin gitmesin gücüne
Sen üstüne alınma
Bu sitem benden bahtıma
İbret-i alem olmaya gönüllüyüm ben ortada
Yaratmışsın bir defa, can dayanır mı ah yatmaya
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Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine
Sanırım şehir uzakta kalıyor
Sanırım şehir uzakta kalıyor
***
Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile
Uzun cümleler kurardım konuşurken
Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor
Ama şimdi filmler bile eskimiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
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