Kişiye Özel Şarkı Sözleri
Emre Altuğ Kişiye Özel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Kişiye Özel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kişiye Özel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Öyle bir bakış attı ki
Kalmasın taş taş üstüne
Sen aşkı öyle bir canıma kat ki
Taşsın yüreğimde
Hadi çıkart içinde ki saklı cenneti
Zaten sevişiyorsun benimle vücut dilinle, hay hay hay
***
Hakkını verelim mi aşkın?
Namusunu kurtaralım mı?
Yediden yetmişe nam salıp
Dillere slogan olalım mı? (x2)
***
Hakkını verelim mi aşkın?
Namusunu kurtaralım mı?
Yediden yetmişe nam salıp
Dillere slogan olalım mı? (x2)
***
Aman arayı bozmayalım biz
Sakın sıradan olmayalım biz
Elimize geçen bu fırsatı
Sevişe sevişe kullanalım biz
***
Aman arayı bozmayalım biz
Sakın sıradan olmayalım biz
Elimize geçen bu fırsatı
Sevişe sevişe kullanalım biz
Kullanalım biz, ay yayay
***
Hakkını verelim mi aşkın?
Namusunu kurtaralım mı?
Yediden yetmişe nam salıp
Dillere slogan olalım mı? (x2)
***
Öyle bir bakış attı ki
Kalmasın taş taş üstüne
Sen aşkı öyle bir canıma kat ki
Taşsın yüreğimde
Hadi çıkart içinde ki saklı cenneti
Zaten sevişiyorsun benimle vücut dilinle, hay hay hay
***
Kapış kapış aşk, kapış kapış aşk
Her yerde, dillerde
Al kaçırma al, al kaçırma al, al kaçırma al, al, al
Tercisine
Aşka ihanete tercisine, ayayayay
***
Aman arayı bozmayalım biz
Sakın sıradan olmayalım biz
Elimize geçen bu fırsatı
Sevişe sevişe kullanalım biz
Kullanalım biz, ay yayay (x2)
-
Kişiye özel bi gösterinin anısı var
Elinde çantan kalbi kırıklarının içinde acısı var
Bu bir pandomim yok ki cümlesi
***
Sakın beni arama
Sen bu satırları okurken
Ben çoktan çekip gittim şehirden
***
Benden önce neysen şimdi osun
İlacın ne tedavisi belli
İçinde ben yokum zira
Çoktan yazılmış sana bunun reçetesi
***
Sakın beni arama
Sen bu satırları okurken
Ben çoktan çekip gittim şehirden
***
Belki aşksızlıktan öleceğim ama
Yine sana dönmeyeceğim
Bu kış yüzüm gülmedi ama
Ben bir de yazı bekleyeceğim
-
Neyleyim üç günlük ömrümü
Bu gönül sensiz hiç güldü mü
Sevgilim önüme ölümü
Sunsan ben içerim kendimden geçerim
Senin için senden vazgeçerim
***
Sunsan ben içerim kendimden geçerim
Senin için benden vaz geçerim
***
Ben yağmuru gözlerinde
Bülbülü dillerinde
Günahı bedeninde
Tanıyıp da sevmişim
***
Dönmüyor yedi cihan
Esirin olmuş zaman
Şarabı dudağından
İçip öyle sevmişim
***
Seni öyle sevmişim
-
Gittiğin gün son bulduğu gün olsa da ömrümün
Aşkın anlamı sen olsan da içimde sözlüğün
Altı üstü bir olsa da sensiz yer yüzünün
Gururum beni engellersen giderken susarım
***
Dur diyemem kahrolurum mahfolurum
Ah kıyamam kul köle kurban olurum
***
Kimseyle öpüşme
Kimseye sarılma
Kimseyi sevme asla
Sevişme onlarla
-
Yeni tanışmış olsak da
Sanki ben seni çoktandır biliyorum
Taze aşıklar olsak da
Her sabah sana çiçek topluyorum
Seni Seviyorum.
***
Etkilenme ondan bundan
Kader kısmet belli baştan
Hoş geldin bu benim yüreğim
İster sığın ister delir
***
Sen seç kendi hayatın
lal la la la lal la
Herkes bir şey söyler
Sen kalbini dinle
-
Ortam İnsanı sözleri
Belki özel belki çok süpersin
Bence tam bir fosforlu fenersin
Kendi kendine oyunlarında
Sende bir gün kaybolur gidersin
***
Kalpsiz ortam insani
Gel anlat son durumunu
Yalnız ortam insani
Bırak şu çalımını kurumunu
Bil ki hayat çok bölümdü
Bazen sevinç bazen hüzündü
Ama unutma yalnız yiyen
Yalnız ölür.
***
Herkes bilir burası fani
Dünya hali gidersin ani
Kalbinde taş gözünde yaşla
Hep ben hep ben derken yani
***
Kalpsiz ortam insani
Gel anlat son durumunu
Yalnız ortam insani
Bırak şu çalımını kurumunu
Bil ki hayat çok bölümdür
Bazen sevinç bazen hüzündür
Ama unutma yalnız yiyen
Yalnız ölür
-
Seni kaybettim
Ama bu son vedaydi demedim
Tek avuntum tek umudum bu
Ne desen seni hala özlüyorum
***
Gözlerim görmüyor artik
Ne önemi var
Kalbim carpmiyor artik
Ne geregi var
Ellerim tutmuyor artik
Neden tutsun sen yoksun
***
Seni kaybettim
Ama senin sucundu diyemedim
Tek üzüntüm kahrolusum bu
Ne desen seni hala özlüyorum
***
Gözlerim görmüyor artik
Ne önemi var
Kalbim carpmiyor artik
Ne geregi var
Ellerim tutmuyor artik
Neden tutsun sen yoksun
-
Bu vücudun icinde
Olmasada şansım
Bir tebessüm yüzünde
Küsmem mi lazim
***
Her yeni bir günde
Dönerse diye şansım
Bir ümit bekleyince
Nefessiz kaldım
***
İnan bana sen başkaydın
Gerçek diye kendimi kandırdım
***
Bilseydim yalanmış
Umursar mıydım şansı
Bilseydim yalanmış
Buymuş hayatın dansı
-
Yine yalnizim yine
Bu dört duvar icinde
Degismiyor cok uzaklar
Gece gündüz bir bicimde
***
Seni düsündüm birden
Bugün gibi yine dünde
Sen kokan giyisiler
Bugün hala üzerimde
***
Senin tenin benim huzur yerim
Senin kokun nefes alma sebebim
***
Ne yersin ne icersin
Sadece kalbim bunu bilsin
Sevgili bulduysan
Yoklugumda dayanamam buna
-
İçimdeki meleklerin
esiri oldum baştan
Ne yaptım ne ettimse
sonrası inan aşktan
Her savaş bir aşk için
her aşk bir savaş bi biçim
Kanımın son damlası
sadece tatlım bizim için
***
Seninle kaldığımız yerden
şarkı söyleyelim
***
Hadi hadi
beni al yanına
Aşk damarlarında aksın
Sonra şenlik tadında
Geçsin bütün hayatın