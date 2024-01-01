Emre Altuğ

Nerdesin Kaldırımlar yine en yakın dostum oldu Yokluğunda savruldum oradan oraya Rüzgarınla senin ektiğin rüzgarınla Belki bin defa karşı koydum fırtınaya *** Ama sevgilim yine sensizim Ellerimdeydin, ve bir gün daha Yine çaresiz bir asır gibi geçti Neredesin *** Ah öyle zor, sen olmadan ayakta kalmak Öyle zor, hayatla teke tek kalmak Ah öyle zor *** Kaybolan ümitlere, harcanan sevgilere Hele sensizliğe katlanmak yürek istiyor

İbret-i Alem Gün geceye varınca Kar gülleri yakınca Gel haneme usulca Dur karşıma boyunca *** Bir fırtına anında Yar ellerin saçımda Ter boşanır başımda Her cilveli nazında *** Hiçbir şey koyamam yerine Kimsenin gitmesin gücüne Sen üstüne alınma Bu sitem benden bahtıma İbret-i alem olmaya gönüllüyüm ben ortada Yaratmışsın bir defa, can dayanır mı ah yatmaya

Yani Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine Sanırım şehir uzakta kalıyor Sanırım şehir uzakta kalıyor *** Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü Ama güneş her gece tepemde doğuyor Ama güneş her gece tepemde doğuyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor *** Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile Uzun cümleler kurardım konuşurken Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor Ama şimdi filmler bile eskimiyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor

Asla Dönmem Hiç çare kalmadı, yok ki gidecek yerim Bunca güzelin arasında, yaramadı yavrum bu şehrin de yine havası *** Dünya alem gördü beni Benden aldın benliğimi Kaçsam göçsem aynı şarkı Sen allar giy ben kırmızı *** Asla dönmem, gelmem yanına Artık yalanlara karnım toksa da Ölüm yok ya, aşka gelip en sonunda Yalancı olursam ağlama

Bırakın Beni Duymasın bilmesinler diye her gece Gizli gizli sevişmedik mi delice Ardından kurduğum hayalleri görünce Korkudan kaçan dostları neyleyim *** Bırakın beni dağ başına Ceylan gözlüm gelsin yanıma Çırılçıplak yatalım karlara Eriyip sel olalım dostlara *** Gidenler gitsin ben dönmem yolumdan Sevda bu yaşanmaz meydan okumadan Dost diye karşıma çıkanlar yolumdan Çekilmedikten sonra neyleyim

Dertlere Derman Olsam Yine de akşam oldu Hevesim ta içimde Bir de yağmur vuruyor Gökler sanki indi yere *** Atıp ipleri buluta bir salıncak kurabilsem Dolaşıp dünyayı sonra kuraklara inebilsem *** Toprağı koklayıp da, cebime güneşi doldursam Ah kendime çare yokken, dertlere derman olsam

Hasret Dünden bugüne çok zaman vuslat ümidi ayrılıktan yaman içimden koparsam kadere eğilsem *** İsyan edesim her zaman uyku gözlerime çok yaban günahkar duygular *** Hasret öfkeye döndü içimde deliyim mevsim ilkbaharken niye güz ki yüreğim *** Yollar hep sonuna kadar sonlar hep kanıma akar ay vurdu saçlarıma kıyametler kopar

Şaşkın Aşk şarabı içmesi hoştur şaşkın Şarap peşinden koşmak boştur şaşkın *** Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın *** Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın Dün gece gördüm seni ters yola saptın *** Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın *** Sana başka sözüm yok bu alem içinde Bir alemsin şaşkın sen alem içinde *** Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın

Yaralı Dilberim Yüreğime ver kulağını dinle, gitme Kaldırma başını bırak ateşini göğsüme Bilemediğin kadar göresim geldi, vazgeç Yitme, yitirme beni *** Yar kurtar beni yalanlardan yasaklardan Gel al götür yangınlardan, günahlardan *** Sensizliğin bulutları çöküyor üzerime Sözcüksüz sevişmeler zor geliyor bedenime *** Tenim ister seni, gözüm özler gözlerini Gönül bekler seni, yaralı dilberim