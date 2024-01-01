Emre Altuğ

Şans Bu vücudun icinde Olmasada şansım Bir tebessüm yüzünde Küsmem mi lazim *** Her yeni bir günde Dönerse diye şansım Bir ümit bekleyince Nefessiz kaldım *** İnan bana sen başkaydın Gerçek diye kendimi kandırdım *** Bilseydim yalanmış Umursar mıydım şansı Bilseydim yalanmış Buymuş hayatın dansı

Aşıksın Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Gönülden seviyorsun Mutluluk istiyorsun Ne diye gizliyorsun Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Saklama hiç boşuna Acırım gözyaşına Derdini anlat bana Sen aşıksın arkadaş *** Allah yardımcın olsun Derdine derman bulsun Laf aramızda kalsın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş *** Aşıksın Aşıksın Aşıksın Sen aşıksın arkadaş

Benimle Aşk Bir Başkadır Boz artık şu yeminini Sanma sözüm bir şakadır Mutlu olmak istiyorsan Benimle aşk bir başkadır *** Her günümde ayrı sevda Her günümde tatlı rüya Doyamazsın yaşamaya Benimle aşk bir başkadır *** Düşünme hiç nedenini Unutursun dertlerini Uzat artık ellerini Benimle aşk bir başkadır

Seni Sevince Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince Öyle güzelsin ki, tarif edemem Her şeyi unuttum seni sevince *** Ben böyle değildim, ne oldu bana? Ben böyle değildim, ne oldu bana? Sanki yeni doğdum seni sevince Sanki yeni doğdum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince Şimdi çok mutluyum seni sevince *** Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince Öyle bir duygu ki, sözlerim yetmez Neşe, huzur doldum seni sevince *** Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel Yaşamak ne güzel, hayat ne güzel Aşkınla var oldum seni sevince Aşkınla var oldum seni sevince *** Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer Ne dertlerim kaldı, ne de çileler Hepsinden kurtuldum, bak birer birer *** İnsan Allah'ından başka ne diler? İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince