Emre Altuğ

Seni Kaybettim Seni kaybettim Ama bu son vedaydi demedim Tek avuntum tek umudum bu Ne desen seni hala özlüyorum *** Gözlerim görmüyor artik Ne önemi var Kalbim carpmiyor artik Ne geregi var Ellerim tutmuyor artik Neden tutsun sen yoksun *** Seni kaybettim Ama senin sucundu diyemedim Tek üzüntüm kahrolusum bu Ne desen seni hala özlüyorum *** Gözlerim görmüyor artik Ne önemi var Kalbim carpmiyor artik Ne geregi var Ellerim tutmuyor artik Neden tutsun sen yoksun

Kapış Kapış Öyle bir bakış attı ki Kalmasın taş taş üstüne Sen aşkı öyle bir canıma kat ki Taşsın yüreğimde Hadi çıkart içinde ki saklı cenneti Zaten sevişiyorsun benimle vücut dilinle, hay hay hay *** Hakkını verelim mi aşkın? Namusunu kurtaralım mı? Yediden yetmişe nam salıp Dillere slogan olalım mı? (x2) *** Hakkını verelim mi aşkın? Namusunu kurtaralım mı? Yediden yetmişe nam salıp Dillere slogan olalım mı? (x2) *** Aman arayı bozmayalım biz Sakın sıradan olmayalım biz Elimize geçen bu fırsatı Sevişe sevişe kullanalım biz *** Aman arayı bozmayalım biz Sakın sıradan olmayalım biz Elimize geçen bu fırsatı Sevişe sevişe kullanalım biz Kullanalım biz, ay yayay *** Hakkını verelim mi aşkın? Namusunu kurtaralım mı? Yediden yetmişe nam salıp Dillere slogan olalım mı? (x2) *** Öyle bir bakış attı ki Kalmasın taş taş üstüne Sen aşkı öyle bir canıma kat ki Taşsın yüreğimde Hadi çıkart içinde ki saklı cenneti Zaten sevişiyorsun benimle vücut dilinle, hay hay hay *** Kapış kapış aşk, kapış kapış aşk Her yerde, dillerde Al kaçırma al, al kaçırma al, al kaçırma al, al, al Tercisine Aşka ihanete tercisine, ayayayay *** Aman arayı bozmayalım biz Sakın sıradan olmayalım biz Elimize geçen bu fırsatı Sevişe sevişe kullanalım biz Kullanalım biz, ay yayay (x2)

Kişiye Özel Kişiye özel bi gösterinin anısı var Elinde çantan kalbi kırıklarının içinde acısı var Bu bir pandomim yok ki cümlesi *** Sakın beni arama Sen bu satırları okurken Ben çoktan çekip gittim şehirden *** Benden önce neysen şimdi osun İlacın ne tedavisi belli İçinde ben yokum zira Çoktan yazılmış sana bunun reçetesi *** Sakın beni arama Sen bu satırları okurken Ben çoktan çekip gittim şehirden *** Belki aşksızlıktan öleceğim ama Yine sana dönmeyeceğim Bu kış yüzüm gülmedi ama Ben bir de yazı bekleyeceğim

Neyleyim Neyleyim üç günlük ömrümü Bu gönül sensiz hiç güldü mü Sevgilim önüme ölümü Sunsan ben içerim kendimden geçerim Senin için senden vazgeçerim *** Sunsan ben içerim kendimden geçerim Senin için benden vaz geçerim *** Ben yağmuru gözlerinde Bülbülü dillerinde Günahı bedeninde Tanıyıp da sevmişim *** Dönmüyor yedi cihan Esirin olmuş zaman Şarabı dudağından İçip öyle sevmişim *** Seni öyle sevmişim

Sevişme Onlarla Gittiğin gün son bulduğu gün olsa da ömrümün Aşkın anlamı sen olsan da içimde sözlüğün Altı üstü bir olsa da sensiz yer yüzünün Gururum beni engellersen giderken susarım *** Dur diyemem kahrolurum mahfolurum Ah kıyamam kul köle kurban olurum *** Kimseyle öpüşme Kimseye sarılma Kimseyi sevme asla Sevişme onlarla

Hoşgeldin Yeni tanışmış olsak da Sanki ben seni çoktandır biliyorum Taze aşıklar olsak da Her sabah sana çiçek topluyorum Seni Seviyorum. *** Etkilenme ondan bundan Kader kısmet belli baştan Hoş geldin bu benim yüreğim İster sığın ister delir *** Sen seç kendi hayatın lal la la la lal la Herkes bir şey söyler Sen kalbini dinle

Ortam İnsanı Ortam İnsanı sözleri Belki özel belki çok süpersin Bence tam bir fosforlu fenersin Kendi kendine oyunlarında Sende bir gün kaybolur gidersin *** Kalpsiz ortam insani Gel anlat son durumunu Yalnız ortam insani Bırak şu çalımını kurumunu Bil ki hayat çok bölümdü Bazen sevinç bazen hüzündü Ama unutma yalnız yiyen Yalnız ölür. *** Herkes bilir burası fani Dünya hali gidersin ani Kalbinde taş gözünde yaşla Hep ben hep ben derken yani *** Kalpsiz ortam insani Gel anlat son durumunu Yalnız ortam insani Bırak şu çalımını kurumunu Bil ki hayat çok bölümdür Bazen sevinç bazen hüzündür Ama unutma yalnız yiyen Yalnız ölür

Şans Bu vücudun icinde Olmasada şansım Bir tebessüm yüzünde Küsmem mi lazim *** Her yeni bir günde Dönerse diye şansım Bir ümit bekleyince Nefessiz kaldım *** İnan bana sen başkaydın Gerçek diye kendimi kandırdım *** Bilseydim yalanmış Umursar mıydım şansı Bilseydim yalanmış Buymuş hayatın dansı

Senin Tenin Senin Kokun Yine yalnizim yine Bu dört duvar icinde Degismiyor cok uzaklar Gece gündüz bir bicimde *** Seni düsündüm birden Bugün gibi yine dünde Sen kokan giyisiler Bugün hala üzerimde *** Senin tenin benim huzur yerim Senin kokun nefes alma sebebim *** Ne yersin ne icersin Sadece kalbim bunu bilsin Sevgili bulduysan Yoklugumda dayanamam buna