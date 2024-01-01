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7/24 Dinle Kişiye Özel

Kişiye Özel Şarkı Sözleri

Emre Altuğ Kişiye Özel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Kişiye Özel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kişiye Özel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Emre Altuğ

Emre Altuğ

Kişiye Özel

  • Senin Tenin Senin Kokun

  • Kapış Kapış

  • Kişiye Özel

  • Neyleyim

  • Sevişme Onlarla

  • Hoşgeldin

  • Ortam İnsanı

  • Seni Kaybettim

  • Şans

  • Şenlik Tadında

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