Emre Altuğ

Sensiz Olmuyor (Remiks) Uzadı geceler, sabah olmuyor Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor Hasretim aşkına, gel de sev artık Sevgilim aşkına doyum olmuyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Hasretin içimde bir alev gibi Sensiz geçen her gün bir asır gibi Nerdesin sevgilim don artık bana Düşmüşüm pesine bir deli gibi *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan

Sensiz Olmuyor Uzadı geceler, sabah olmuyor Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor Hasretim aşkına, gel de sev artık Sevgilim aşkına doyum olmuyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Hasretin içimde bir alev gibi Sensiz geçen her gün bir asır gibi Nerdesin sevgilim don artık bana Düşmüşüm pesine bir deli gibi *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor

Bir Damla Gözyaşı Tüm kaybolanlar Kaybolmuşlara rastlarsa Zamanın birinde Tek bir damla gözyaşım Göle düşerse Ellerimden kayıp gidince Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı Bir damla var elimde Bir damla gözyaşı Bir damla ellerimde *** Sonunda görürüz belki Sen de ben de uçsuz bucaksızız Bu yalnız şehirde Yaşam sevincin duruyor mu hâlâ içinde? Sustun konuşmadın sözcükler bitince Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı Bir damla var elimde Bir damla gözyaşı Bir damla ellerimde *** Bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan *** Bir damla gözyaşı Bir damla var elimde Bir damla gözyaşı Bir damla ellerimde

Erkekler de Yanar Çok istedim Vermediler Bu ne inat Zalim peder *** Allah'tan kork Sopası yok Güzele bakmak sevap Ötesi yok *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Er kurusu Oldum vallah Boş gezene Kız vermezler *** N'apca'z şimdi Yat'ca'z şimdi Gidip de banka soyacak Değiliz ya *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil

Erkekler de Yanar (Remiks) Çok istedim Vermediler Bu ne inat Zalim peder *** Allah'tan kork Sopası yok Güzele bakmak sevap Ötesi yok *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Er kurusu Oldum vallah Boş gezene Kız vermezler *** N'apca'z şimdi Yat'ca'z şimdi Gidip de banka soyacak Değiliz ya *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil