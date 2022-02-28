Emre Altuğ

Uzadı geceler, sabah olmuyor Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor Hasretim aşkına, gel de sev artık Sevgilim aşkına doyum olmuyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Hasretin içimde bir alev gibi Sensiz geçen her gün bir asır gibi Nerdesin sevgilim don artık bana Düşmüşüm pesine bir deli gibi *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor *** Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor Kader aldı seni bana vermiyor

Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan