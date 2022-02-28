Sensiz Olmuyor Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Sensiz Olmuyor
-
Sevmedin beni, n'apayım?
Zorla "Sev", diyemem ya
Ben sana çok âşıktım
"Sen de ol", diyemem ya
***
Herkesin bi' dengi var
Ben seninki değilmişim
Baksın gözlerin bana
"Parlasın", diyemem ya
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ne yaptıysam olmadı
Gurursuz olamam ya
Bi' gün seversin sandım
O gün gelmedi asla
***
Kalbimde duracağına
Yanımda olsaydın ya
Hayaline alışırım
Gerçeğin üzüyorsa
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
Seni bi' daha
Görmeyeceğim
-
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Susamış gözlerim bir damla yaşa
Ağlayamıyorum eskisi gibi
Erirdi sanki derdim
Dökülen her damlada
Ağlayamıyorum şimdi
***
Kurumuş toprakta aranan su gibi
Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti
Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm
Ağlayamazsam solar çürürüm
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
***
Feryadım varsın duyulsun zalim yardan
İçi yansın haber alsın beni duyandan
Belki bir selam götürür hasret kalandan
Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan
-
Uzadı geceler, sabah olmuyor
Sensiz bu dünyama, güneş doğmuyor
Hasretim aşkına, gel de sev artık
Sevgilim aşkına doyum olmuyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Hasretin içimde bir alev gibi
Sensiz geçen her gün bir asır gibi
Nerdesin sevgilim don artık bana
Düşmüşüm pesine bir deli gibi
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
***
Olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor
Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor
Gülmüyor, gülmüyor yüzüm gülmüyor
Kader aldı seni bana vermiyor
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