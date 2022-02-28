Emre Altuğ

Sev Diyemem Sevmedin beni, n'apayım? Zorla "Sev", diyemem ya Ben sana çok âşıktım "Sen de ol", diyemem ya *** Herkesin bi' dengi var Ben seninki değilmişim Baksın gözlerin bana "Parlasın", diyemem ya *** Ben böyle geldim böyle gideceğim Aynı şeyleri söyleyeceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim *** Ben böyle sevdim böyle seveceğim Aynı hislerle öleceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim *** Ne yaptıysam olmadı Gurursuz olamam ya Bi' gün seversin sandım O gün gelmedi asla *** Kalbimde duracağına Yanımda olsaydın ya Hayaline alışırım Gerçeğin üzüyorsa *** Ben böyle geldim böyle gideceğim Aynı şeyleri söyleyeceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim ** Ben böyle sevdim böyle seveceğim Aynı hislerle öleceğim Binip yalnızlar vapuruna Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim ** Gidip bi' daha dönmeyeceğim Seni bi' daha görmeyeceğim Seni bi' daha Görmeyeceğim

Ağlayamıyorum Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Susamış gözlerim bir damla yaşa Ağlayamıyorum eskisi gibi Erirdi sanki derdim Dökülen her damlada Ağlayamıyorum şimdi *** Kurumuş toprakta aranan su gibi Gönlümdeki yağmur mevsimleri bitti Boğazım düğüm düğüm unutuldu gülüşüm Ağlayamazsam solar çürürüm *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan *** Feryadım varsın duyulsun zalim yardan İçi yansın haber alsın beni duyandan Belki bir selam götürür hasret kalandan Ayrılığın dert kervanı geçsin yolundan