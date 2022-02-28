Emre Altuğ

Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Bu aşka hiç kimse engel olamaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Ölüm bile bizi bir ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Ölüm bile bizi bir ayıramaz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Seninle sevdikçe birbirimizi Mutluluk kucaklar her ikimizi Ne yıllar ne yollar ayırır bizi Sen beni, ben seni sevdikten sonra ** Aşılmaz dağları yol yaparız biz Hasret ateşini kül yaparız biz *** Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra Seninle dikeni gül yaparız biz Sen beni, ben seni sevdikten sonra *** Sen beni, ben seni sevdikten sonra