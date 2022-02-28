Emre Altuğ

Son Mektup Şarkı Sözleri
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Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
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Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum
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Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum