Emre Altuğ

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda geleceksin sen bana *** Rüzgarla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma *** Her sonbahar gelişinde Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Sen gelirsin aklıma Sen gelirsin aklıma

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da Gonca güller taksan da Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da Gonca güller taksan da Ahu olup baksan da Affetmem asla seni *** Som alından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde Gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde Affetmem asla seni *** Som altından taç olsan Aşkıma muhtaç olsan Derdime ilaç olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan Al ipekten şal olsan Peteklerde bal olsan Affetmem asla seni