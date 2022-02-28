Yıldırım Gürses Şarkıları Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Yıldırım Gürses Şarkıları
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Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
geleceksin sen bana
***
Rüzgarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin
Yine bir sonbaharda
Geleceksin sen bana
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
***
Her sonbahar gelişinde
Sarı sarı yapraklarla
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma
Sen gelirsin aklıma
Sen gelirsin aklıma
-
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
***
Ateş olup yaksan da
Gonca güller taksan da
Ahu olup baksan da
Affetmem asla seni
***
Som alından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni
***
Şarkı olsan dillerde
Gonca olsan güllerde
Leyla olsan çöllerde
Affetmem asla seni
***
Som altından taç olsan
Aşkıma muhtaç olsan
Derdime ilaç olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
***
Yakut yüklü dal olsan
Al ipekten şal olsan
Peteklerde bal olsan
Affetmem asla seni
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Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
Anla artık, anla beni
Unut bütün geçenleri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu, yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
Üzülsen de artık yeri
Güzel günler gelmez geri
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey, bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
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