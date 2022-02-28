Emre Altuğ

Dudak Dudağa Şarkı Sözleri
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Özledim seni, ah nasıl özledim
Gecenin sabaha hasreti gibi bekledim
İstedim seni, ah nasıl arzuladım
Susuz kalmış toprak gibi yağmuruna muhtacım
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Teselli yok ki hiç
Ayrılık ok gibi
Saplanmış kalbime, anlayan yok halimi
***
Ses vermez mi duyan, ah haykırışlarımı
Yalnızlık zor iş be kardeş
Kim doğru, kim kalleş
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Ruhuma hayat veren sensin
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Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Yar elinden ölüm, olacak benim sonum
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben, seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Yar elinden ölüm olacak benim sonum
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
***
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
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