Emre Altuğ

Özledim seni, ah nasıl özledim Gecenin sabaha hasreti gibi bekledim İstedim seni, ah nasıl arzuladım Susuz kalmış toprak gibi yağmuruna muhtacım *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Teselli yok ki hiç Ayrılık ok gibi Saplanmış kalbime, anlayan yok halimi *** Ses vermez mi duyan, ah haykırışlarımı Yalnızlık zor iş be kardeş Kim doğru, kim kalleş *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Su gibisin, su gibisin Akıp gider zaman, sen dönmezsin Su gibisin, su gibisin Gafil avlandım seline yenildim Ruhuma hayat veren sensin *** Ruhuma hayat veren sensin

Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm, olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara Ben, seni sardım sakladım yarınlara Beklerim günüm gelecektir nihayet Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet *** Yar elinden ölüm olacak benim sonum Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul *** Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor *** Sen ister al ister yere vur Sana hasret gönül sana kul Bak haykırışlarım hiç bitmiyor Sen olmasan da sensiz olmuyor Sen olmasan da sensiz olmuyor