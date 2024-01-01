Zil Şarkı Sözleri
Emre Altuğ Zil şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Emre Altuğ Zil şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zil sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Seyir keyfi başkadır sevdiğinde
Anlamı değişir bakışların
İzlemek dokunmak gibidir hayalinde
Ama yetmez can bulmak ister parmakların
***
Tek aşkı kalbimin senmişsin sevgilim
Melekler şahidim
Sonuna kadar ömrümün
Sen benimsin, ben senin
***
Seyri hayat şenlenir gördüğünde
Dört duvar sanki cennet güldüğünde
Günbegün yanında olmak ister arzuların
Ama yetmez birleşmek ister dudakların
-
Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim
Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim
Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım
Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
***
Bana huzur veren birini sorsalar adını söylerdim
Geçen o günlerimi geriye alsalar ah nasıl isterdim
Ağlayan yüzünü, bana o son sözünü dün gibi hatırlarım
Beni bilirsin ya, kafam karışınca hep seni sayıklarım
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum ölene kadar
***
Şimdi arıyorum o büyülü dünyayı
Unutamam ki senle geçen o rüyayı
Kanadı kırılmış kara sevdayı
Kalbime gömüyorum
Hep seni seviyorum
-
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Bir bilse insan neden niye
Ayrılıkta gerek var mı teselliye?
Er geç anlar gönül
Hasret aşktan hediye
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Gönül ağlar belki karalar bağlar
Bundan kime ne?
Dengeyi yine kendisi sağlar
Bakar olana bitene
***
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
Sanki gönlüm boş yere yanmış külleri savrulmuş
Bıraktığın acılar öyle böyle değil çifte kavrulmuş
-
Sevmedin beni, n'apayım?
Zorla "Sev", diyemem ya
Ben sana çok âşıktım
"Sen de ol", diyemem ya
***
Herkesin bi' dengi var
Ben seninki değilmişim
Baksın gözlerin bana
"Parlasın", diyemem ya
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
***
Ne yaptıysam olmadı
Gurursuz olamam ya
Bi' gün seversin sandım
O gün gelmedi asla
***
Kalbimde duracağına
Yanımda olsaydın ya
Hayaline alışırım
Gerçeğin üzüyorsa
***
Ben böyle geldim böyle gideceğim
Aynı şeyleri söyleyeceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Ben böyle sevdim böyle seveceğim
Aynı hislerle öleceğim
Binip yalnızlar vapuruna
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
**
Gidip bi' daha dönmeyeceğim
Seni bi' daha görmeyeceğim
Seni bi' daha
Görmeyeceğim
-
bence bunlardan başka bir şey
var yoksa terketmezdin sen beni
gitmezdin başka yola daha
zor durumlardan çıkabilmişliğimi
var bir şey hissedemezdin kimseye
asla girmezdin başka kola artık
almıyorum resimlerimizden gözlerimi
hayır silmiyorum hiçbir yerimden
izlerini ne varsa önümde dünümde
günümde hepsini bana ben ettim sen
gidince kaderime özüme kapıyı zili
tokmağı men ettim
-
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
***
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun bu son
***
Bu son olsun bu son
-
Hatalarım anılarım başucumda
Ümit dolu hayallerim avucumda
Varlığı ekledim bu yaşıma
Benliğim yokluğa da aşina
***
Geçmişe hesap sormaya
Cesaretim yok ki artık
Çiçekler misali solan
Aşklara çok yazık
***
Yandı bu yürek yandı aşk ile
Şimdi yol alıyorum
Hüzünler yaşasam bile
Ben daha büyüyorum
-
Masal sevdayla başlar
Elde bir hasret kalır
Hayatın kuyusunda
Ah yürekler zorlanır
***
Bir dokunsan çözülür
Yaprak yaprak dökülür
Adı suya yazılır bazı zamanlar aşkın
Gün biter yol tükenir
O bir deli derviştir
Engel bilmez yüreğim
Hep peşinde aşkın
-
Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek
Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek
Varınca son nefesine her şey sana boş gelecek
Varınca son nefesine dünya sana boş gelecek
***
Dönüp bakıp hayatına tekrar dönsem, dönsem dersin
Dönüp bakıp hayatına tekrar dönsem, dönsem dersin
Tekrar dönsem şu canımı aşk yoluna sersem dersin
Tekrar dönsem şu başımı dost yoluna versem dersin
***
Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya
Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya
Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya
Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya
***
Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek
Sen dünyayı terk etmesen zaten o seni terk edecek
Varınca son nefesine her şey sana boş gelecek
Varınca son nefesine dünya sana boş gelecek
***
Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya
Yalan, yalan, yalan dünya kalpleri taş eden dünya
Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya
Yeri ayakaltı iken başlara taç olan dünya
Yalan, yalan, yalan dünya
-
Düzen kurulmuş
Belli ki aşkı çoktan unutmuş
Bir başına kalmış garibim
Ben burada bu duruma talibim
***
Orada bir köy var uzakta sanmış
Belli ruhu hala tuzakta kalmış
Durma durma durma durma uzakta
Kalma kalma kalma kalma tuzakta
***
Hastasıyım arkadaşın hastası
Geçilmiyor bir türlü tafrası
Sanki kalbimde bir bıçak yarası
Damla damla akıp giden
Aşkın ta kendisi