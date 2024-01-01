Uzay Heparı Sonsuza Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Uzay Heparı Sonsuza
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Zannettim ki en fazla birkaç yıl sürer
En büyük ayrılığın acısı
Bir aşkın bittiği yerde biri başlar
Elbet onun da diner sancısı
Zannettim ki gün gelir avunur insan
Her kederin vardır tesellisi
En büyük acıları dindirir zaman
Bulunur her şeyin bir çaresi
*****
Ah hayir yalan hala seninim
Hep senin deli sevgilinim
Ah yalan yalan yalnız seninim
Hep senin senin
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Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Bu ürkek bu al duruş söyle neden bu vazgeçiş
Ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş
***
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
***
Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin
Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
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