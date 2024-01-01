Emre Altuğ

Zannettim ki en fazla birkaç yıl sürer En büyük ayrılığın acısı Bir aşkın bittiği yerde biri başlar Elbet onun da diner sancısı Zannettim ki gün gelir avunur insan Her kederin vardır tesellisi En büyük acıları dindirir zaman Bulunur her şeyin bir çaresi ***** Ah hayir yalan hala seninim Hep senin deli sevgilinim Ah yalan yalan yalnız seninim Hep senin senin

Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin Bu ürkek bu al duruş söyle neden bu vazgeçiş Ne oldu ümitlerine bu ne keder bu ne iç çekiş *** Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz *** Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi kırmızı masum narin Sen ki özgürlük kadar güzelsin, sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere, gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz