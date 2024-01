Emre Altuğ

Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Git başımdan bıktım artık Aşkını ele ver, oof Ama sana bir an inanmışım Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Azıcık aşkım, belasız başım Bırak beni vefasız aşkım Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Aşkını ellere, dillere ver Ellere değil, kime verirsen ver Git başımdan bıktım artık Aşkını ele ver, oof Ama sana bir an inanmışım Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan Ama yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlerin değil, gözlerin yalan Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan Sözlere değil gözlere inan Yalaaan, yalan, yalan, yalan

Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Bak yine kader sessizce örmüş ağları Biçare gönül uzanmıyor ki kolları Hep kara haber getirdi yaz yağmurları Senden bihaber geçer mi ömrün kalanı? *** Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var *** Gidecek yerim mi var? Diyecek sözüm mü var? Bunu eller anlamaz Sana ihtiyacım var