Emre Altuğ

Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine Sanırım şehir uzakta kalıyor Sanırım şehir uzakta kalıyor *** Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü Ama güneş her gece tepemde doğuyor Ama güneş her gece tepemde doğuyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor *** Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile Uzun cümleler kurardım konuşurken Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor Ama şimdi filmler bile eskimiyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor *** Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor, beklesem de Yani olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor