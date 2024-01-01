Emre Altuğ

-
Yüreğime ver kulağını dinle, gitme
Kaldırma başını bırak ateşini göğsüme
Bilemediğin kadar göresim geldi, vazgeç
Yitme, yitirme beni
***
Yar kurtar beni yalanlardan yasaklardan
Gel al götür yangınlardan, günahlardan
***
Sensizliğin bulutları çöküyor üzerime
Sözcüksüz sevişmeler zor geliyor bedenime
***
Tenim ister seni, gözüm özler gözlerini
Gönül bekler seni, yaralı dilberim
-
Gün geceye varınca
Kar gülleri yakınca
Gel haneme usulca
Dur karşıma boyunca
***
Bir fırtına anında
Yar ellerin saçımda
Ter boşanır başımda
Her cilveli nazında
***
Hiçbir şey koyamam yerine
Kimsenin gitmesin gücüne
Sen üstüne alınma
Bu sitem benden bahtıma
İbret-i alem olmaya gönüllüyüm ben ortada
Yaratmışsın bir defa, can dayanır mı ah yatmaya
-
Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine
Sanırım şehir uzakta kalıyor
Sanırım şehir uzakta kalıyor
***
Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
Ama güneş her gece tepemde doğuyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yaz kokusu duyardım kışın ortasında bile
Uzun cümleler kurardım konuşurken
Eski filmlerde kaldı böyle sözler deniyor
Ama şimdi filmler bile eskimiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
***
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor, beklesem de
Yani olmuyor, olmuyor istesem de
Kimse gelmiyor
-
Hiç çare kalmadı, yok ki gidecek yerim
Bunca güzelin arasında, yaramadı yavrum bu şehrin de yine havası
***
Dünya alem gördü beni
Benden aldın benliğimi
Kaçsam göçsem aynı şarkı
Sen allar giy ben kırmızı
***
Asla dönmem, gelmem yanına
Artık yalanlara karnım toksa da
Ölüm yok ya, aşka gelip en sonunda
Yalancı olursam ağlama
-
Duymasın bilmesinler diye her gece
Gizli gizli sevişmedik mi delice
Ardından kurduğum hayalleri görünce
Korkudan kaçan dostları neyleyim
***
Bırakın beni dağ başına
Ceylan gözlüm gelsin yanıma
Çırılçıplak yatalım karlara
Eriyip sel olalım dostlara
***
Gidenler gitsin ben dönmem yolumdan
Sevda bu yaşanmaz meydan okumadan
Dost diye karşıma çıkanlar yolumdan
Çekilmedikten sonra neyleyim
-
Yine de akşam oldu
Hevesim ta içimde
Bir de yağmur vuruyor
Gökler sanki indi yere
***
Atıp ipleri buluta bir salıncak kurabilsem
Dolaşıp dünyayı sonra kuraklara inebilsem
***
Toprağı koklayıp da, cebime güneşi doldursam
Ah kendime çare yokken, dertlere derman olsam
-
Dünden bugüne çok zaman
vuslat ümidi ayrılıktan yaman
içimden koparsam kadere eğilsem
***
İsyan edesim her zaman
uyku gözlerime çok yaban
günahkar duygular
***
Hasret öfkeye döndü içimde deliyim
mevsim ilkbaharken niye güz ki yüreğim
***
Yollar hep sonuna kadar
sonlar hep kanıma akar
ay vurdu saçlarıma
kıyametler kopar
-
Kaldırımlar yine en yakın dostum oldu
Yokluğunda savruldum oradan oraya
Rüzgarınla senin ektiğin rüzgarınla
Belki bin defa karşı koydum fırtınaya
***
Ama sevgilim yine sensizim
Ellerimdeydin, ve bir gün daha
Yine çaresiz bir asır gibi geçti
Neredesin
***
Ah öyle zor, sen olmadan ayakta kalmak
Öyle zor, hayatla teke tek kalmak
Ah öyle zor
***
Kaybolan ümitlere, harcanan sevgilere
Hele sensizliğe katlanmak yürek istiyor
-
Aşk şarabı içmesi hoştur şaşkın
Şarap peşinden koşmak boştur şaşkın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Şaşkın sana ne dedim sen ne yaptın
Dün gece gördüm seni ters yola saptın
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
***
Sana başka sözüm yok bu alem içinde
Bir alemsin şaşkın sen alem içinde
***
Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın
Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın
-
Aradığımı nasıl bulsam
Koklamadan, okşamadan
Yeni sözler yazıp dursam
Dert eski dert, anlatamam
***
Yasak aşk yasak, ooof
Yasak meşk yasak, ooof
Yasaktan mıdır bilmem ama
Gönül ister mümkün mü durmak
***
Sensiz her yer yaban eller
Gençlik elden uçar gider
Tek teselli meyhaneler
Dert eski dert, vurur geçer