Zahmet Olmazsa Şarkı Sözleri
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Emre Altuğ
Zahmet Olmazsa
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Ehlileşmişim değil mi son yalnızlığımda?
İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta
İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta
Gidenler gider de kokular mı baki?
Tanıdıksa koku gideni döndürür
Tanıdıksa koku gideni döndürür
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Birinden bıktı mı acı can değiştirir
"Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir
"Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur, her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa
Cız etmekten yorgun şu kalbim
N'olur, her şeyinizle gidiniz
Hem teniniz hem kendiniz
Zahmet olmazsa
Ah, zahmet olmazsa
Zahmet olmazsa