Emre Altuğ

Ehlileşmişim değil mi son yalnızlığımda? İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta İnsanın acıları bile değişiyor yoklukta Gidenler gider de kokular mı baki? Tanıdıksa koku gideni döndürür Tanıdıksa koku gideni döndürür Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Birinden bıktı mı acı can değiştirir "Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir "Mutlak" dediğin her şeyden vazgeçilir Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur, her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Zahmet olmazsa Cız etmekten yorgun şu kalbim N'olur, her şeyinizle gidiniz Hem teniniz hem kendiniz Zahmet olmazsa Ah, zahmet olmazsa Zahmet olmazsa