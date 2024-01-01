Emre Altuğ

-
Dönenler oldu bu yoldan
Vazgecenler oldu
Seni sevmek zordu
Baka kaldi herkes ardindan
Hayrete mucip oldu
Suremiz doldu
Uc zalim kus kendini kurtar
Beni bosver
***
Yakiyor yikiyor sevdan duman duman
Anilar sende aahh askin gunahi bende
Eziyor geciyor sevdan zaman zaman
Yatagim bombos ama
Kalbim senle dolu hala
***
Dilimde tüyler bitti
Anlatmak icin sana kendimi
Ne cok uğrastim bulmak icin
Ne cok savastim ben ask icin
Mumla ararsin sen beni sevgimi
İs isten gecti bittimi
Tozumun izini bile bulamaz olursun
Vazgec kararindan ziyan olursun
Son bulursun
-
Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Yar elinden ölüm, olacak benim sonum
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Herkes aşkını yazmış duvarlara kağıtlara
Ben, seni sardım sakladım yarınlara
Beklerim günüm gelecektir nihayet
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
***
Yar elinden ölüm olacak benim sonum
Sonu yok bunun bu aşkı kıyamet
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
***
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
***
Sen ister al ister yere vur
Sana hasret gönül sana kul
Bak haykırışlarım hiç bitmiyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
Sen olmasan da sensiz olmuyor
-
Özledim seni, ah nasıl özledim
Gecenin sabaha hasreti gibi bekledim
İstedim seni, ah nasıl arzuladım
Susuz kalmış toprak gibi yağmuruna muhtacım
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Teselli yok ki hiç
Ayrılık ok gibi
Saplanmış kalbime, anlayan yok halimi
***
Ses vermez mi duyan, ah haykırışlarımı
Yalnızlık zor iş be kardeş
Kim doğru, kim kalleş
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Su gibisin, su gibisin
Akıp gider zaman, sen dönmezsin
Su gibisin, su gibisin
Gafil avlandım seline yenildim
Ruhuma hayat veren sensin
***
Ruhuma hayat veren sensin
-
Güneşi bilmez ayı bilmez
Aşk çölünde zayi bi kayıbım ben
Haykırmaksa aşkı en ayıbı
Kullar arasında en ayınım ben
***
Ne eser ne hasar kaldı inan aşkından
Ne arar ne sorar vefasız o zalim yar
***
Bu kadar mı e bu kadar mı acımasız oldun sen ?
Bu kadar mı e bu kadar mı özledin de aramadın neden?
***
(Bu kadar mı? buraya kadar mi?
Bana verdiği sözler nerde?
O kadar mı öyle kolay mı?
Kalbim kırık ama hala sende
Buraya kadar…)
-
Akıl almaz hasretinden geceler boyu bıkmadım
Uyurgezer düşlerimden senin gibi korkmadım
Ben unutmadım
Ben unutamadım
***
Unut beni unut gitsin
Bu hikaye burada bitsin
***
Yar gözün aydın yar
Gözün aydın artık benden kurtuldun yar
Dudağımda sır kalamam
Yüreğinde yer bulamam
Gidiyorum kalamam
-
sen benim gözümün nuruydun
sen gittin gideli şimdi kör oldum
***
sakınacaksan saçının telini
yak o zaman yak gitsin her şeyimi
***
elim kolum bağlanmış
dertler üstüme çullanmış
kalbime bir bıçak vurdun
geldin de yar beni mi buldun
-
Kal oturup konuşsaydık
Birbirimizi iyice tanısaydık
Ben galiba aşık oldum sana aniden
Bu yüzden gitme kal zaten daha erken
***
Kal kendimi tanıtsaydım
***
Ne hayaller kurdum anlatsaydım
Ben dün gece seni düşündüm gizlice
Ama bu yüzden kızamam ya kendime
***
Gece soğuk yanıyor içim
Sen gidersen bomboş elim
Sana aşkımı sunmam için benim için
Gitme dur benle kal
-
Kimsenin ne söylediği
Ne seni, ne beni bağlamasın
Akışına bırak sen her şeyi
Kimse bizi yormasın
***
İnadına gitmek var bu gece
Yeter ki inan sen bana
İsyan olsun bu kadere
Aşk defterine de son nokta
***
Nefes nefese
Belki dudak dudağa
Yürek yüreğe
Yüreğin dayanırsa
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
***
Kimsenin ne söylediği
Ne seni, ne beni bağlamasın
Akışına bırak sen her şeyi
Kimse bizi yormasın
***
İnadına gitmek var bu gece
Yeter ki inan sen bana
İsyan olsun bu kadere
Aşk defterine de son nokta
***
Nefes nefese
Belki dudak dudağa
Yürek yüreğe
Yüreğin dayanırsa
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
***
Tenin tenime değsin
Yok olalım aşkın girdabında
Ruhumuz iç içe geçsin
Sırılsıklam uyanalım sabaha
-
Çok zaman geçmiş üzerinden
Dün gibi olsa da ayrılık
İz bırakmış yada bırakmamış
Biri diğerinden zor ayrılık bir varmış
*****
Bir yokmuş ha varmış ha yokmuş derken
Unutulunca tüm olanlar
Yürek sevdiğini yalanlar
Acı tatlı tüm anılar üç kadehte canlanırlar
-
Yok olamaz derdim böyle bir aşk
Hep gülüp geçerdim bazılarına
Türk filmi gibi derdim yaşadıklarına
Ta ki sen girene kadar hayatıma
Aklımda sen fikrimde sen
Gece gündüz düşlerimde sen
Aklımda sen fikrimde sen
*****
Gece gündüz düşlerimde sen
Aklımda sen fikrimde sen
Gece gündüz düşlerimde sen
Aklımda sen fikrimde sen
Var bi sebebi düşlerimdeysen
Güne başlarken ayrılık var
Gün biterken hasret acısı
En zoru da gece yarısı
Bölük pörçük uykularımda saklı
-
Tepede güneş bir doğuyor bir batıyor
Sırası karıştı aklım bulanıyor
Sen gittin gideli kaç güneş geçti
Sevdaya yoldaş hasret oluyor
Aldırmadım ya sanki gidişine
Hepsi yalan hepsi hikaye
Sen gittin gideli kaç zaman geçti
***
Bak hala gelemedim kendime
Aşk çiçeğim solmadan gelsen
El eline değmeden dönsen
Gün doğmadan koynuma girsen
Sonsuza dek hep beni sevsen aman aman heyhat
Aman aman aşk yarası kabuk bağlar mı
Çok can yakar can acıtır mı
Korkmuyorum sanma sensiz olmaktan
Unutma ben sendim bunca zaman
-
sen benim gözümün nuruydun
sen gittin gideli şimdi kör oldum
***
sakınacaksan saçının telini
yak o zaman yak gitsin her şeyimi
***
elim kolum bağlanmış
dertler üstüme çullanmış
kalbime bir bıçak vurdun
geldin de yar beni mi buldun