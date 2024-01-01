Emre Atabay

Ahhh Ama hoş bu satırlara yazmak aslında Yine boş, vazgeçmişsin boşver sen aldırma Aramaz sormaz bi' de kendine bakmaz ardından gidiyorsan, iyi günler o zaman *** Aslında yok Sen yokken sözlerim derin Gözlerim benim bomboş Aslında yok Sen yokken sözlerim derin Gözlerim benim bomboş *** Seninle oldu seninle doldu bu hayat Nasıl geldi kendi gibi geldi (neden) Her yeri dikenli teldi Beni bırak kendisini gerdi