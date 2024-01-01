Emre Atabay

Aslında Yok Şarkı Sözleri
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Ahhh
Ama hoş bu satırlara yazmak aslında
Yine boş, vazgeçmişsin boşver sen aldırma
Aramaz sormaz bi' de kendine bakmaz ardından gidiyorsan, iyi günler o zaman
***
Aslında yok
Sen yokken sözlerim derin
Gözlerim benim bomboş
Aslında yok
Sen yokken sözlerim derin
Gözlerim benim bomboş
***
Seninle oldu seninle doldu bu hayat
Nasıl geldi kendi gibi geldi (neden)
Her yeri dikenli teldi
Beni bırak kendisini gerdi